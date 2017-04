Новая коллекция макияжа Lancome Monsieur Big: тушь, лайнер, карандаш для бровей и матовый кушн для губ

0 0 0 0 Поделиться

Давно я не рассказывала вам о макияжных новинках, но сегодня повод значительный, я бы сказала BIG повод. А всё из-за новой коллекции Lancome Monsieur Big, которая вот на днях была презентована в мире, а я уже вовсю ей пользуюсь, так как Украина впереди планеты всей и нам эти средства презентовали даже раньше, чем Дейзи Перкинс и Тати Вестбрук. Думаю, нам есть, чем гордиться 😉

Итак, похвалили нашу команду Lancome, теперь можно и новинки похвалить. Но некоторые и поругать, иначе это была бы не я 🙈

Мои впечатления: Начну со своей горькой любви — туши для ресниц Lancome Monsieur Big Mascara, которая делает мне больно каждый раз, когда я нахожу её следы под своими бровями. Если бы не этот прискорбный факт, я бы отказалась от всех других, как и гласит слоган коллекции «Forget all the others», и любила бы её одну на веки вечны.

Тушь имеет действительно внушительного размера щёточку (не силиконовая щетина) с расположенными без какой-либо логики «ворсинками». Я всматривалась в неё долго, чтобы понять направление ворсинок, но так и не смогла сообразить и решила, что лучше закрыть её, пока вся тушь не высохла. Консистенция туши кремовая, продукта на щёточку набирается много, так что за один раз можно накрасить ресницы на обоих глазах в два слоя. Но я пока так не делаю и наношу первый слой, потом снимаю излишки с щёточки и прохожусь второй раз. Получается очень много ресниц. Как будто выросло ещё три ряда. Этот эффект, конечно, не для всех, думаю, если ресницы короткие и тонкие, это будет создавать комочки и утяжелять взгляд, хотя мне сложно судить, потому как мои ресницы упираются в брови.

У меня тушь не в водостойкой формуле, она легко смывается водой и любыми средствами для демакияжа, не осыпается в течение дня, но при этом отпечатывается под бровями (у меня не жирная кожа век). И это боль! С тех пор как впервые её открыла, пользуюсь ежедневно и по истечении большего срока обновлю этот пост и расскажу, как долго она служит и какие с «возрастом» ещё могут проявиться нюансы.

Ниже на фото видно, как много тушь создаёт ресниц и они выглядят действительно, как ненастоящие. Не так ли?

А вот что касается средства для бровей Lancome Monsieur Big Brow то это радость и умиление, и чем дальше, тем больше. Но и тут не без косяков. Так как коллекция идёт под кодовым названием Big, то всё в ней какое-то гиперболизированное и не такое уж удобное. Конечно, концептуальный выпендреж важен, но не когда он идёт в ущерб удобства пользователя. Можно было бы ещё списать всё на криворукость, но я о себе хорошего мнения, потому виноват однозначно производитель 😂

Карандаш для бровей у меня в прекрасном оттенке 02 Chestnut, который сочетает идеальное количество серого и коричневого в своей основе. Формула средства очень мягкая и пластичная, с первого лёгкого касания отдаёт свой цвет, который можно как наслоить, так и растянуть буквально в незаметную дымку, чему способствует кисточка на обратной стороне футляра. Кисточка мне кажется совершенно бестолковой в качестве средства для бровей, а вот как средство растушёвки подводки на глазах — супер!

Я изобрела для себя свой бьюти-велосипед, который даёт мне идеальный результат: я наношу карандаш скошенной кистью, набирая с грифеля средство, тогда эффект получается более натуральным и нет опасности вылезти за грани даже моих широких бровей с таким-то грифлем. А также этим же карандашом подвожу нижнюю линию роста ресниц и уж тогда «родной» его кисточкой растушевываю, получая аккуратную дымку. Таким же образом иногда поступаю с верхним веком, если лениво наносить тени или рисовать стрелки.

После высыхания карандаш идеально носится, не стирается, не размазывается, разве что не фиксирует волоски. Но в остальном он прекрасен, если бы ему ещё похудеть раза в три, цены бы ему не было!

Лайнер для глаз Lancome Monsieur Big Marker в виде огромного детского фломастера меня обескуражил. Ну вот как, позволите узнать, должна женщина с обычными глазами не из аниме нарисовать себе стрелки этим копьём?! Это риторический вопрос во Вселенную. Но больше всего мне жаль визажистов бренда, которые должны же как-то этим всем орудовать, при том, что у Lancome есть прекрасная серия лайнеров с адекватными аппликаторами.

Лайнер даёт чёрную насыщенную линию (у меня оттенок 01 Big is the new Black), красивый финиш, не отпечатывается и не размазывается, он водостойкий и прекрасный всем, кроме того, что на стрелки я трачу приметно столько времени, сколько ранее занимал весь макияж. Совершенно невозможно оперировать таким орудием, хотя я смогла, даже дважды, чтобы попробовать нарисовать аккуратные стрелки не а-ля Клеопатра и выжать из этого лайнера всё возможное. Но он очень неудобный и больше к нему рука ну вообще не тянется, хотя сам продукт по характеристикам хорош.

Это моя первая попытка…

А это вторая. И последняя. Тут образ дополняют тени из этой палетки Lancome. Люблю их всем сердцем! В общем и целом коллекция славная, я бы пользовалась и радовалась, но тут размер имеет значение и, кажется, с ним немного переборщили. Тем не менее, брови и ресницы у меня каждый день теперь встречаются с Мистером Бигом 😍

И последний мушкетёр, который уже не входит в коллекцию Monsieur Big, но является новинкой у Lancome — матовый кушн для губ Matte Shaker. Если вы замечали в корнерах бренда миниатюрные цветные шейкеры с маслом-пигментом для губ, то вам должно быть знакомо название Juicy Shaker. Так вот Matte Shaker это его старший солидный брат, который даёт плотное насыщенное покрытие, яркий пигмент и стойкий тинт.

Одно но — мне он сушит губы и не держится на мне так стойко, как на моих коллегах-блогерах, которые восторгаются им. На мне начинает слазить уже от чая/кофе, теряя основной красивый бархатный финиш, зато вот тинт по контуру губ держится, как прибитый, два дня 😂 Потому приходится наносить его тонко-тонко и сверху бальзам, чтобы не сушил губы и сходил более равномерно. Хотя вот оттенки там ох как хороши! Мне попался 378 Pink Power и он прекрасен, озарит собой любой унылый день и с ним хочется улыбаться. Узнать подробнее о новинке Matte Shaker и купить можно тут.

Это мы с Дианой Суворовой на презентации новинок Lancome Monsieur Big.

А если вам интересно узнать, как я выглядела, когда впервые взяла в руки все эти средства и как состоялось моё с ними знакомство, смотрите моё first impression видео и подписывайтесь на мой YouTube-канал 😉

Продукты предоставлены на тестирование PR-отделом Lancôme