Новая гамма для гладкой и сияющей кожи Caudalie Vine[Activ]. Отзыв на все средства

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Этой весной у бренда Caudalie вышла новая линейка средств под названием Vine[Activ], которая заменит собой полюбившуюся мне линию Polyphenol C15. Новая гамма направлена на придание сияния коже, борьбе с морщинами и нейтрализации пагубного влияния окружающей среды. Она будет состоять из 4х средств, впечатлениями о которых я поделюсь дальше.

Мои впечатления: Первым средством в линейке является сыворотка Caudalie Vine[Activ] Glow Activating Anti-Wrinkle Serum, которая по своей консистенции настолько жидкая и невесомая, что по началу кажется, будто её и вовсе нет на коже. При этом она создаёт приятную лёгкую вуаль увлажнения, которого мне хватает на весь день в тёплую погоду.

Мне нравится, что сыворотка в бутылочке с помпой, при такой консистенции это идеальный вариант, герметичный и удобный. Я использую полтора нажатия на всё лицо и область декольте. Она распределяется очень легко и «растягивается» просто бесконечно. А через пару секунд уже впитывается в кожу. Хотя производитель и советует «запечатывать» сыворотку сверху увлажняющим средством, я не всегда это делаю. На сыворотку также хорошо ложится макияж или последующий уход.

Цена вопроса: 1169 грн. / 30 ml

Увлажняющее средство 3 в 1 Caudalie Vine[Activ] 3-in-1 Moisturizer по своей текстуре — лёгкий увлажняющий крем, скорее даже флюид, который можно наносить самостоятельно или поверх сыворотки, как я и делаю обычно по вечерам, если не использую детокс-масло, о котором расскажу позже. После увлажняющего крема кожа напитанная, более плотная и как будто «заблюренная», рельеф становится более равномерным, текстура кожи сглаживается и даже немного визуально подтягивается овал. Один косяк — я не люблю средства в тюбиках. Хотя, средства в круглых банках, куда надо макать пальцы, не люблю ещё больше 🙈

Цена вопроса: 1079 грн. / 40 ml

Крем для кожи вокруг глаз Caudalie Vine[Activ] Energizing and Smoothing Eye Cream на мой взгляд — брат родной моего любимого крема того же действия Polyphenol C15. Похож по текстуре и эффекту, прекрасно увлажняет, на нём не скатывается макияж и ощущение напитанности надолго сохраняется. Также можно наносить на кожу губ для предотвращения появления ранних морщин. По поводу снятия отёков или синяков под глазами — судить не возьмусь, такими вещами не страдаю. Но иногда наносила этот крем в виде маски толстым слоем под глаза в качестве экспресс-средства и работало на ура, взгляд сразу освежался.

Цена вопроса: 899 грн. / 15 ml

Детокс-масло Caudalie Vine[Activ] Overnight Detox Oil это вообще отдельный разговор. Его сказочный аромат пленил меня ещё на презентации: свежий огурец с цитрусовыми аккордами на еловых ветках. Масло нужно разогреть в ладонях и «впечатать» в кожу, тогда от тепла рук оно лучше «усвоится» кожей. Обычно я наношу его самостоятельно, но иногда могу через какое-то время сверху нанести крем. Утром кожа гладкая, если есть шелушения, за ночь они становятся не такими явными или вообще исчезают. Производитель советует наносить масло под маски для лица для усиления их эффекта, но такой способ ещё пробовала.

Цена вопроса: 899 грн. / 30 ml

Все средства с полифенолами косточек винограда содержат в себе по умолчанию SPF 5, хотя для меня этого мало, так что приходится сверху наносить какой-то макияж с SPF или дополнительные спецсредства. Это, пожалуй, единственный существенный минус, который я заметила.

Продукт предоставлен на тестирование PR-отделом Caudalie