Мой вишлист на 29 День Рождения

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С каждым годом мне всё сложнее и сложнее составлять вишлист. Если я раньше наполняла его просто всякими красивыми картинками с путешествиями, в которые никогда не отправлялась, и прочими хотелками из разряда «никогда не смогу купить, знаю, что не подарят, но пусть будет», то теперь я задолго составляю список по-настоящему нужных вещей и просто приятных мелочей. Одно остаётся неизменным. И, если вы со мной давно, вы прекрасно знаете, что это. А, если нет, смотрите пункт 16 😉

Из прошлогоднего вишлиста (смотрите тут) сбылась половина. Это был самый успешный год из всех. И я надеюсь переплюнуть этот показатель, ведь закрываю десятилетие, а в 30-точку надо войти достойно

Том, мой милый, Форд уважаем и любим мной давно, а вот с косметикой его я была не знакома вплоть до недавних пор, когда у нас в Киеве открылся корнер с избранными декоративными средствами: помадами, тушью и лаками для ногтей. Тем не менее, в моём вишлисте палетка теней Tom Ford Eye Quad в супернеуловимом оттенке 03 Cocoa Mirage, который вечно распродан, куда бы я ни пришла. Ещё мне нравится 13 Orchid Haze, но она тоже дефицитная. Эксклюзив — моё всё Любимые From Kyiv With Love выпустили тёплую обновку на осень — свитшоты с фирменным листиком каштана на «ниточке» и на флисе в приятном сером оттенке. Мне срочно надо, как и вам, ведь зима близко и в этом году обещают её какой-то особенно суровой. Размер я возьму L, чтобы под него влезли колготы, майка, джинсы с высокой талией и яйца Бенедикт с лососем, которыми я собираюсь восполнять недостаток Omega-3 Не могу не добавить несколько украшений, потому что моя внутренняя сорока любит, чтобы блестело, хотя в моей крови точно нет цыганских мотивов, но анекдот про «все булочки свежие» является, очевидно, моей ролевой моделью. Серьги-гвоздики Pandora составят идеальный комплект моей цепочке с таким же кулоном… …а цепочка с пресноводным жемчугом просто будет красиво удлинять шею. Мне хочется в это верить 😋 Город моей мечты — Нью-Йорк всё не встретится со мной. Или я с ним. Но очень хочется, и я верю, что когда-то это случится. Надеюсь, не на пенсии. Хотя, даже если на пенсии, это, уверена, будет всё равно прекрасно! ❤️ Продолжаю размышлять на тему обновления технического арсенала, потому второй год смотрю в сторону Canon EOS 80D с автофокусом, но отвалить разом полтора косаря баксов как-то жмёт зелёная и глазастая Легендарная помада Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick в оттенке Pillow Talk не могла не попасть в мой вишлист, так как она набрасывается на меня из всех реклам, но всегда out of stock. По иронии судьбы всё, что я добавляю в вишлист, в тот же день появляется обратно в сток, потому я уповаю на эту кармическую манну и жду, что уже сегодня мне придёт письмо о восполнении запасов Уже 180 лет насчитывает история моего любимого ювелирного бренда. Их страничка в Instagram была первой, на которую я подписалась, и остаётся одной из любимых. Их трогательные рекламные кампании, идеальные украшения, особенная атмосфера и всегда желанная голубая коробочка. Уверена, вы уже догадались, что речь о Tiffany & Co., которые пленили моё сердце. 37 лет дочь художника Пабло Пикассо, Палома Пикассо, работает дизайнером украшений в Tiffany & Co., её коллекция постоянно пополняется, но, если я всё правильно поняла, то изделия выходят лимитированным тиражом. Мне очень понравилось серебряное кольцо Love Ring из коллекции Paloma’s Graffiti, но в нашем бутике его уже нет. Там вообще много нет, например, уважения к посетителям. На тебя смотрят с таким призрением, что флёр всего происходящего быстро развеивается, так что советую вам пытать счастья с покупкой в каких-то более цивилизованных странах, а в остальном я разыскиваю кольцо 16 или 16,5 размера Когда я узнала, что Nivea выпустили парфюм с легендарным ароматом своего крема в синей баночке, мои глаза стали большие и круглые, как те самые баночки! Скажу по секрету, это желание уже исполнилось, но я не открываю пакет, он мирно стоит и мусолит мне глаза в глубине шкафа. Мне их привезли из тридевятого царства, потому что продаются они чуть ли не в единственном месте на планете по паспорту и не больше, чем один флакон в одни руки Если мне не изменяет память, весы пропали из моей жизни примерно года два назад, потому о своём весе я могу догадываться только по обтягиванию тела вещами: если дышать можно, всё в порядке. Так пока и держусь. Но это не смешно, и я хочу «умные» весы, которые будут всякое про меня показывать. Блогеры и фитоняшки хвалят Yunmai Mini Smart Scale, а я знаю только то, что хочу беленькие ⚖ Мне повезло быть лично знакомой с одной из самых строптивых девушек и мам — Аревик Арзумановой, соорганизатором семейного фестиваля «Мамаслет» и создательницы прекрасных украшений «мамабраслет». Совсем недавно коллекция пополнилась красивым браслетом со знаком бесконечности , а так как 8 — моё любимое число, я вижу в этом тайный смысл ➰ Мрачнеющее с каждым днём небо не внушает надежды ни во что хорошее на ближайшие полгода, потому срочно надо запастись дождевиком, да поярче. Мне приглянулись два варианта и оба изумительного жёлтого цвета: Petit Bateau и Hunter . Стоят оба каких-то запредельных денег, но я буду отлавливать их на распродаже, потому что они составят идеальную компанию моим идеальным резиновым челси Jeffrey Campbell ☔️ Составляя этот список осознала, что нумерация на картинке организована по принципу случайных чисел, настолько всё вразброс и неочевидно Давно выбираю органайзер для косметики, хочу такой, чтобы в него всё поместилось по максимум, а сам места он занимал по минимум, чтобы был не из дешёвого пластика и со временем не обшарпался по той же причине. Нашла подобный в GLAMboxes , но опять же, цена… Я не знаю, с какого перепугу он стоит 200 баксов и почему всегда, когда на него скидка, я предпочитаю купить платье или новую сумочку. Но факт остаётся фактом. Из Китая с Али часто приходили уже битые и сколотые экземпляры, потому в ту сторону я даже не смотрю. Может у вас будут какие-то рекомендации? Проще, наверное, скинуть всю косметику в сумку Louis Vuitton Neverfull, которая с недавних пор стала казаться мне очень привлекательной. Ещё я питаю особую слабость к чемоданчику для ручной клади, но он, наверное, появится в моём будущем вишлисте. Мне нравится именно канва Damier Ebène с красной подкладкой и никаких монограм. Ещё я присмотрела себе крошку Michael Kors , но так как разница в цене с LV почти в 5 раз, я решила не добавлять её в вишлист, а просто тихонечко купить, пока она в наличии Всегда с любопытством рассматриваю распаковку бьюти-адвент календарей у блогеров и очень бы хотелось приобщиться к такой предновогодней активности. Тем более, я обожаю сюрпризы, а это самое сюрпризное, что может быть — каждый день новый сюрприз! Ляпота! ✨ А вот и самый неизменный пункт моего вишлиста, который всегда со мной — MINI Cooper в оттенке Mellow Yellow, который уже даже сняли с производства, как и этот кузов, так долго я о нём мечтаю… Но я верю, что такое выверенное и дотошное желание когда-то же должно сбыться, иначе совершенно не может быть!

P.S. Мой праздник случится 19 октября, а ваш? Составляете вишлисты?