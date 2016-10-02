02/10/2016
totallyblond
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Мой вишлист на 28 День Рождения

Снимок экрана 2016-10-01 в 14.42.48
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Понимаете, каждый год перед своим Днём Рождения я составляю вишлист. Это у меня такая традиция… Ничего не напоминает? 😀

Этот год не стал исключением. Хотя, прошлый стал, он вообще был каким-то странным, но всё равно кое-что сбылось. Такая штука, что многие пункты из вишлиста сбываются не в загаданный год, а через один, что тоже неплохо. Традиционно, в каждом вишлисте присутствует несколько заветных желаний, которые никогда не сбываются не меняются, отчего они приобрели уже какой-то сакральный смысл. Собственно, с них и начнём 😉

  1. В детстве придумала себе, что когда-нибудь обязательно побываю на Канарских островах. Не знаю, почему именно там и откуда пришла ко мне эта идея, но было решено! Изначально задумывалось, что я стану директором банка, заработаю много денег и мы с бабушкой слетаем по назначению. И всё вроде шло неплохо: я пошла учиться на финансиста, несмотря на ужас перед дебетом с кредитом, получила диплом, начала нормально зарабатывать и уже видеть на горизонте пальмы и вулканические пески, но всё пошло не так, когда бабушки не стало. Но желание воплотить детскую мечту никуда не делось, и в прошлом году я уже была даже на полпути к успеху, уже был проложен маршрут и почти куплен билет, но внезапно у меня сгорел комп и пришлось всё собранное вложить в покупку орудия труда. И мечта снова немного отдалилась. Ненадолго… я надеюсь;
  2. ✅ Всё прозаично, как анекдоты про блондинок. Мне всё равно какого цвета будет мой iPhone 6S, если это будет оттенок розового золота. Мне кажется, ни один вменяемы человек в трезвом рассудке не считает покупку айфона адекватным вложением денег, потому очень очевидно, что получить его в подарок куда приятнее. Кстати, семёрка меня вообще не будоражит. А вот новенький макбук очень даже. Но мой пока здорово справляется тьфутьфутьфу, потому в обновлении не нуждается. Кстати, именно на макбук я в прошлом году променяла свои Канары, и не пожалела ни разу;
  3. Наверное, чтобы насобирать на заветное, мне нужна копилка. Та, которая на фото, стоит уже как четверть поездки, потому я охотно приму обычную розовую свинью со сдачей в пузе. А, чтобы узнать, какой дорогой в наше время может быть копилка, переходите по ссылке 😉
  4. ✅ Если же вы за подарки полезные и практичные, я буду рада получить комплект зимней резины на Smart 195/55 R15. Как раз уже и переобуваться будет пора;
  5. Не знаю, фанатеет ли ещё кто-то так от зелёных ламп клерков из 50-х, как я? Это просто моя интерьерная мечта!
  6. Собственно, так же сильно я фанатею от сумочки Rebecсa Minkoff в красной замше с мелодичным названием Love! Эта сумочка, это лав на 100%! Увидела и полюбила такую я вот тут. Теперь каждый день захожу посмотреть, не началась ли на неё вдруг какая-то внезапная акция «отдадим хорошей девочке в добрые руки» :)
  7. После того, как на моём YouTube-канале число подписчиков перевалило за 25 тысяч, я поняла, что всё серьёзно. Теперь хочу и технику посерьёзнее, потому с прищуром смотрю в сторону Canon EOS 80D  с автофокусом, так необходимым вертлявому блогеру, и множеством других приятных функций. Я вообще кенонист, так что, кто в секте, тот поймёт!
  8. Под моим любимым номером скрывается моё любимое желание, которое я лелею с 12 лет — Mini Cooper! А если уж совсем углубляться, то Cabrio S в оттенке Mellow Yellow, снятом с производства, что вообще усложняет задачу. И в кузове R56, также замененным на стрёмненькие свеженькие F56. Короче, годы идут, Mini портится, надо что-то решать, пацаны!
  9. Одно из лучших изобретений на планете — шампанское! А свеча Jonathan Adler с ароматом шампанского, это просто восторг! Это аромат праздника, который всегда с тобой. Найти такую можно тут;
  10. Желание, которому может помочь осуществиться каждый из вас — получить серебряную кнопку на YouTube, которой награждают блогера, получившего 100 тысяч подписчиков. Так что идём, берём свои гаджеты, и жмём кнопку «Подписаться» по этой ссылке 😀 Вообще это так себе желание, это скорее цель, так что пожелайте мне усердия и трудолюбия!
  11. ✅ Уже несколько лет подряд раздумываю над тем, как было бы здорово, если бы мне устроили сюрприз-вечеринку на День Рождения. Но я так много человек в этом году оповестила о своём таком желании, что сюрприз уже вряд ли получится 😀 Собственно, как и вечеринка, потому что друзей я могу на пальцах одной руки пересчитать, а это уже скорее клуб социопатов…
  12. ✅ Хозяйка во мне требует мультиварку. И набор сковородок, но это можно оставить на 8 Марта или Новый Год 😉
  13. ✅ А водитель во мне требует визитницу, чтобы носить документы, собранные вместе, а не по карманам. А так как я люблю Мишу, то нашла вот тут очень подходящий вариант;
  14. Положа руку на сердце, могу заявить, что путешествия занимают в моём топе желаний все главные места, если бы я стала перечислять и мне надо было бы уложиться в 20 пунктов, то мультиварка-лампа-сумка и все с ними тут бы вообще не появились, но надо как-то держать себя в руках. И особенно в этом году хотелось бы увидеть Стамбул, уж очень горящие глаза у всех, кто оттуда вернулся! И Барселону. Вообще, конечно, мечтала бы проснуться в свои 28 именно там…
  15. И непременно в вышиванке :) У меня, кстати, нет и никогда не было вышиванки, но это упущение я собираюсь исправлять и нашла вот какую красивую вещь у австралийского бренда! Или вот тоже симпатичная рубашка. Не наша родненькая вышивка, конечно, но выглядит, на мой взгляд, очень достойно, что скажете? :)
  16. ✅Есть такой изумительный предметный дизайнер, Вахан Авакян, который делает изумительные вазы. И светильники. И что-то ещё, но я уже не помню. Мне кажется, чего бы не коснулась его рука, всё становится изумительным. В его Instagram можно полюбоваться всеми творениями, заказать парочку и потом бесконечно хотеть собрать всё!

Ну как, помогла я вам с вопросом: «Слышь, Краснова, а чё тебе на ДР подарить?» 😀

P.S. Мой праздник случится 19 октября, вдруг кому интересно.

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  • http://krasivey.com/ Krasivey.com

    Лиза, я вам ничего не подарю, уж простите, но пожелаю, чтобы все припозднившиеся желания наконец-то сбылись в этом году :)

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Главное же внимание! Так принято говорить?))
      Спасибо!

      • http://krasivey.com/ Krasivey.com

        Вместо «горите в аду, жмоты?» :) Ага :)

  • http://crazyezhyk.com Time4Beauty

    Лиза, почему Канары? Это же скучнейшие острова — для ленивого или семейного отдыха. Далеко не самые красивые.

    • http://totallyblond.com totallyblond

      Я там написала почему))) Просто туда и всё. Мнения тех, кто там был, разделялись ровно на то, что ты описала, и восторг. Но я должна проверить лично

  • http://krasivey.com/ Krasivey.com

    Мне до сих пор мама это говорит :) Но я просто непослушная :) Кстати, а чего вы так заранее вывесили виш, чтобы друзья успели подготовиться?

    • http://totallyblond.com totallyblond

      был хороший лунный день для планирования))
      а вообще, обычно вывешивала и того раньше, просто друзья бомбят вопросами)

  • http://www.aroundmylife.com/ aroundmylife.com

    Я теж завжди складаю список бажань на наступний рік :)
    Тільки роблю це три рази на рік — На День нароодження, Новий Рік та на 1 вересня :))) Щоб робити проміжні «звіти» про виконане :)

    • http://totallyblond.com totallyblond

      и собрать целую кучу подарков!))) отличная идея!