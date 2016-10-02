Мой вишлист на 28 День Рождения
Понимаете, каждый год перед своим Днём Рождения я составляю вишлист. Это у меня такая традиция… Ничего не напоминает? 😀
Этот год не стал исключением. Хотя, прошлый стал, он вообще был каким-то странным, но всё равно кое-что сбылось. Такая штука, что многие пункты из вишлиста сбываются не в загаданный год, а через один, что тоже неплохо. Традиционно, в каждом вишлисте присутствует несколько заветных желаний, которые никогда
не сбываются не меняются, отчего они приобрели уже какой-то сакральный смысл. Собственно, с них и начнём 😉
- В детстве придумала себе, что когда-нибудь обязательно побываю на Канарских островах. Не знаю, почему именно там и откуда пришла ко мне эта идея, но было решено! Изначально задумывалось, что я стану директором банка, заработаю много денег и мы с бабушкой слетаем по назначению. И всё вроде шло неплохо: я пошла учиться на финансиста, несмотря на ужас перед дебетом с кредитом, получила диплом, начала нормально зарабатывать и уже видеть на горизонте пальмы и вулканические пески, но всё пошло не так, когда бабушки не стало. Но желание воплотить детскую мечту никуда не делось, и в прошлом году я уже была даже на полпути к успеху, уже был проложен маршрут и почти куплен билет, но внезапно у меня сгорел комп и пришлось всё собранное вложить в покупку орудия труда. И мечта снова немного отдалилась. Ненадолго… я надеюсь;
- ✅ Всё прозаично, как анекдоты про блондинок. Мне всё равно какого цвета будет мой iPhone 6S, если это будет оттенок розового золота. Мне кажется, ни один вменяемы человек в трезвом рассудке не считает покупку айфона адекватным вложением денег, потому очень очевидно, что получить его в подарок куда приятнее. Кстати, семёрка меня вообще не будоражит. А вот новенький макбук очень даже. Но мой пока здорово справляется
тьфутьфутьфу,потому в обновлении не нуждается. Кстати, именно на макбук я в прошлом году променяла свои Канары, и не пожалела ни разу;
- Наверное, чтобы насобирать на заветное, мне нужна копилка. Та, которая на фото, стоит уже как четверть поездки, потому я охотно приму обычную розовую свинью со сдачей в пузе. А, чтобы узнать, какой дорогой в наше время может быть копилка, переходите по ссылке 😉
- ✅ Если же вы за подарки полезные и практичные, я буду рада получить комплект зимней резины на Smart 195/55 R15. Как раз уже и переобуваться будет пора;
- Не знаю, фанатеет ли ещё кто-то так от зелёных ламп клерков из 50-х, как я? Это просто моя интерьерная мечта!
- Собственно, так же сильно я фанатею от сумочки Rebecсa Minkoff в красной замше с мелодичным названием Love! Эта сумочка, это лав на 100%! Увидела и полюбила такую я вот тут. Теперь каждый день захожу посмотреть, не началась ли на неё вдруг какая-то внезапная акция «отдадим хорошей девочке в добрые руки»
- После того, как на моём YouTube-канале число подписчиков перевалило за 25 тысяч, я поняла, что всё серьёзно. Теперь хочу и технику посерьёзнее, потому с прищуром смотрю в сторону Canon EOS 80D с автофокусом, так необходимым вертлявому блогеру, и множеством других приятных функций. Я вообще кенонист, так что, кто в секте, тот поймёт!
- Под моим любимым номером скрывается моё любимое желание, которое я лелею с 12 лет — Mini Cooper! А если уж совсем углубляться, то Cabrio S в оттенке Mellow Yellow, снятом с производства, что вообще усложняет задачу. И в кузове R56, также замененным на
стрёмненькиесвеженькие F56. Короче, годы идут, Mini портится, надо что-то решать, пацаны!
- Одно из лучших изобретений на планете — шампанское! А свеча Jonathan Adler с ароматом шампанского, это просто восторг! Это аромат праздника, который всегда с тобой. Найти такую можно тут;
- Желание, которому может помочь осуществиться каждый из вас — получить серебряную кнопку на YouTube, которой награждают блогера, получившего 100 тысяч подписчиков. Так что идём, берём свои гаджеты, и жмём кнопку «Подписаться» по этой ссылке 😀 Вообще это так себе желание, это скорее цель, так что пожелайте мне усердия и трудолюбия!
- ✅ Уже несколько лет подряд раздумываю над тем, как было бы здорово, если бы мне устроили сюрприз-вечеринку на День Рождения. Но я так много человек в этом году оповестила о своём таком желании, что сюрприз уже вряд ли получится 😀 Собственно, как и вечеринка, потому что друзей я могу на пальцах одной руки пересчитать, а это уже скорее клуб социопатов…
- ✅ Хозяйка во мне требует мультиварку. И набор сковородок, но это можно оставить на 8 Марта или Новый Год 😉
- ✅ А водитель во мне требует визитницу, чтобы носить документы, собранные вместе, а не по карманам. А так как я люблю Мишу, то нашла вот тут очень подходящий вариант;
- Положа руку на сердце, могу заявить, что путешествия занимают в моём топе желаний все главные места, если бы я стала перечислять и мне надо было бы уложиться в 20 пунктов, то мультиварка-лампа-сумка и все с ними тут бы вообще не появились, но надо как-то держать себя в руках. И особенно в этом году хотелось бы увидеть Стамбул, уж очень горящие глаза у всех, кто оттуда вернулся! И Барселону. Вообще, конечно, мечтала бы проснуться в свои 28 именно там…
- И непременно в вышиванке У меня, кстати, нет и никогда не было вышиванки, но это упущение я собираюсь исправлять и нашла вот какую красивую вещь у австралийского бренда! Или вот тоже симпатичная рубашка. Не наша родненькая вышивка, конечно, но выглядит, на мой взгляд, очень достойно, что скажете?
- ✅Есть такой изумительный предметный дизайнер, Вахан Авакян, который делает изумительные вазы. И светильники. И что-то ещё, но я уже не помню. Мне кажется, чего бы не коснулась его рука, всё становится изумительным. В его Instagram можно полюбоваться всеми творениями, заказать парочку и потом бесконечно хотеть собрать всё!
Ну как, помогла я вам с вопросом: «Слышь, Краснова, а чё тебе на ДР подарить?» 😀
P.S. Мой праздник случится 19 октября, вдруг кому интересно.
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