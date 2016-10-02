Мой вишлист на 28 День Рождения

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Понимаете, каждый год перед своим Днём Рождения я составляю вишлист. Это у меня такая традиция… Ничего не напоминает? 😀

Этот год не стал исключением. Хотя, прошлый стал, он вообще был каким-то странным, но всё равно кое-что сбылось. Такая штука, что многие пункты из вишлиста сбываются не в загаданный год, а через один, что тоже неплохо. Традиционно, в каждом вишлисте присутствует несколько заветных желаний, которые никогда не сбываются не меняются, отчего они приобрели уже какой-то сакральный смысл. Собственно, с них и начнём 😉

В детстве придумала себе, что когда-нибудь обязательно побываю на Канарских островах. Не знаю, почему именно там и откуда пришла ко мне эта идея, но было решено! Изначально задумывалось, что я стану директором банка, заработаю много денег и мы с бабушкой слетаем по назначению. И всё вроде шло неплохо: я пошла учиться на финансиста, несмотря на ужас перед дебетом с кредитом, получила диплом, начала нормально зарабатывать и уже видеть на горизонте пальмы и вулканические пески, но всё пошло не так, когда бабушки не стало. Но желание воплотить детскую мечту никуда не делось, и в прошлом году я уже была даже на полпути к успеху, уже был проложен маршрут и почти куплен билет, но внезапно у меня сгорел комп и пришлось всё собранное вложить в покупку орудия труда. И мечта снова немного отдалилась. Ненадолго… я надеюсь; ✅ Всё прозаично, как анекдоты про блондинок. Мне всё равно какого цвета будет мой iPhone 6S, если это будет оттенок розового золота. Мне кажется, ни один вменяемы человек в трезвом рассудке не считает покупку айфона адекватным вложением денег, потому очень очевидно, что получить его в подарок куда приятнее. Кстати, семёрка меня вообще не будоражит. А вот новенький макбук очень даже. Но мой пока здорово справляется тьфутьфутьфу, потому в обновлении не нуждается. Кстати, именно на макбук я в прошлом году променяла свои Канары, и не пожалела ни разу; Наверное, чтобы насобирать на заветное, мне нужна копилка. Та, которая на фото, стоит уже как четверть поездки, потому я охотно приму обычную розовую свинью со сдачей в пузе. А, чтобы узнать, какой дорогой в наше время может быть копилка, переходите по ссылке ✅ Если же вы за подарки полезные и практичные, я буду рада получить комплект зимней резины на Smart 195/55 R15. Как раз уже и переобуваться будет пора; Не знаю, фанатеет ли ещё кто-то так от зелёных ламп клерков из 50-х, как я? Это просто моя интерьерная мечта! Собственно, так же сильно я фанатею от сумочки Rebecсa Minkoff в красной замше с мелодичным названием Love! Эта сумочка, это лав на 100%! Увидела и полюбила такую я вот тут После того, как на моём YouTube-канале Под моим любимым номером скрывается моё любимое желание, которое я лелею с 12 лет — Mini Cooper! А если уж совсем углубляться, то Cabrio S в оттенке Mellow Yellow, снятом с производства, что вообще усложняет задачу. И в кузове R56, также замененным на стрёмненькие свеженькие F56. Короче, годы идут, Mini портится, надо что-то решать, пацаны! Одно из лучших изобретений на планете — шампанское! А свеча Jonathan Adler с ароматом шампанского, это просто восторг! Это аромат праздника, который всегда с тобой. Найти такую можно тут Желание, которому может помочь осуществиться каждый из вас — получить серебряную кнопку на YouTube, которой награждают блогера, получившего 100 тысяч подписчиков. Так что идём, берём свои гаджеты, и жмём кнопку «Подписаться» по этой ссылке ✅ Уже несколько лет подряд раздумываю над тем, как было бы здорово, если бы мне устроили сюрприз-вечеринку на День Рождения. Но я так много человек в этом году оповестила о своём таком желании, что сюрприз уже вряд ли получится 😀 Собственно, как и вечеринка, потому что друзей я могу на пальцах одной руки пересчитать, а это уже скорее клуб социопатов… ✅ Хозяйка во мне требует мультиварку. И набор сковородок, но это можно оставить на 8 Марта или Новый Год 😉 ✅ А водитель во мне требует визитницу, чтобы носить документы, собранные вместе, а не по карманам. А так как я люблю Мишу, то нашла вот тут Положа руку на сердце, могу заявить, что путешествия занимают в моём топе желаний все главные места, если бы я стала перечислять и мне надо было бы уложиться в 20 пунктов, то мультиварка-лампа-сумка и все с ними тут бы вообще не появились, но надо как-то держать себя в руках. И особенно в этом году хотелось бы увидеть Стамбул, уж очень горящие глаза у всех, кто оттуда вернулся! И Барселону. Вообще, конечно, мечтала бы проснуться в свои 28 именно там… И непременно в вышиванке У меня, кстати, нет и никогда не было вышиванки, но это упущение я собираюсь исправлять и нашла вот какую вот тоже ✅Есть такой изумительный предметный дизайнер, Вахан Авакян, который делает изумительные вазы. И светильники. И что-то ещё, но я уже не помню. Мне кажется, чего бы не коснулась его рука, всё становится изумительным. В его Instagram

Ну как, помогла я вам с вопросом: «Слышь, Краснова, а чё тебе на ДР подарить?» 😀

P.S. Мой праздник случится 19 октября, вдруг кому интересно.