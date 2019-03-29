Мои удачные обновки весны!

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Я не фанат шопинга, но по иронии, не могу пройти мимо скидок, особенно если они на мои любимые бренды! Сегодня расскажу про свои удачные обновки на сайте SHOPBOP.com, все из которых ещё доступны к заказу, так что смогут стать и вашими фаворитами! 😉

Начну с самого свеженького — ободка NAMJOSH, который украшает мою голову на заглавном фото. Самое обидное для меня и выигрышное для вас, что сейчас его можно купить на $15 дешевле. Почему-то отзывы не самые лучшие, но я полностью довольна и качеством и посадкой, голова за весь день в ободке не заболела, вышивка сделана отлично и я получила просто невероятное количество комплиментов в тот день! Ассортимент NAMJOSH огромный, я хочу как нинимум ещё парочку других, потому что этой обновкой осталась полностью довольна! По секрету скажу, что это бархатный красный, а ещё с вышивкой бусинами.

Когда я купила свою первую пару Levi’s в модели Wedgie Icon, я полюбила их настолько, что купила вторую такой же модели, но в другом оттенке. А потом я вернулась в свой добеременный размер и смогла позволить себе уже скинни в модели Mile: чисто чёрные, идеальные и такие узкие, что когда я их только увидела, сразу подумала, что выше коленей они не налезут, но сели идеально из-за мягкости ткани. Естественно, в них не такой плотный «шершавый» деним, как в модели Wedgie, зато за счёт этого они идеально огибают тело и смотрятся шикарно. Жаль только нет фото, чтобы подтвердить мои слова. Но, теперь я могу точно сказать: «Levi’s, берите мои деньги» Ассортимент такой, что залипнуть можно надолго.

Прошлый свой пост я иллюстрировала фотографией в леопардовом платье re:named. И оно до сих пор в наличии, а я до сих пор не могу нарадоваться этой покупке. Да, оно спорное, но сейчас животный принт снова актуален (хотя, мне кажется, это уже давно классика). Кстати, в жизни оно смотрится в разы выигрышнее, чем на фото на модели.

Мягчайшая трикотажная водолазка Hanky Panky «в рубчик» смотрится волшебно с любым образом, она неброская, но эти нежные оборочки по шву делают её не такой уж и унылой базовой вещью. Есть в чёрном и белом цветах, она сидит по фигуре, но не удушает. А ещё почему-то эта водолазка в разделе белья одежды для сна