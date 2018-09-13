Мои роды в роддоме «Лелека»: моя история без анестезии и не без нюансов

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Прошло более 5 месяцев со дня моих родов в роддоме «Лелека». На написание этого поста меня натолкнули многочисленные просьбы рассказать о роддоме, так как он один из трёх киевских частных (и из них самый новый), некоторые нюансы, с которыми мне довелось столкнуться, а также очередное подорожание за меньше, чем полгода. Я провела в роддоме 18 дней и мне есть, чем поделиться.

Почему мы выбрали роддом «Лелека»? Я стояла на учёте у прекрасного врача в частной клинике, его мне порекомендовала подруга, а ей её подруга. В общем, золотой человек! Александр Васильевич, привет! Одна в нём проблема — роды он не принимал, а другого проверенного врача на примете у меня не было, потому я решила обратиться в частный роддом, уж там я полагалась на прекрасный сервис и отсутствие советских методик. Но нет. О чём расскажу позже.

Также у меня в третьем триместре укоротилась шейка, был риск преждевременных родов, а в «Лелеке» можно было заключить договор уже на 32 неделе, а не на 36, как в обычных роддомах. Это был ещё один плюсик.

Годом ранее в «Лелеке» родила моя сестричка, я приезжала к ней на выписку, мне очень понравился роддом, палаты, атмосфера и то, что там всё «под ключ», скажем так: тащить постель и три сумки в роддом не надо. Ты платишь официально один раз в кассу и точно знаешь, за что заплатил, а не каждый раз стесняясь тычешь деньги в карман.

Мы ездили на день открытых дверей, чтобы муж также взглянул на выбранное мной место. Да и сестра хорошо отзывалась о роддоме, что только укрепило мои мысли рожать именно тут. Это мои первые роды, мне хотелось не думать про всякую бытовую чепуху, я собиралась прийти, родить и выписаться.

Кстати, про Isida и Adonis я наслушалась до этого разных мнений, много негативных, а вот «Лелеку» все прям хвалили. И оно понятно, потому как вероятнее всего, неприятных случаев за короткий срок работы роддома было немного, плюс, не всем хочется делиться сложными моментами и переживать их снова.

В 32 недели мы с мужем поехали в роддом, выбрали пакет «Комфорт», подписали договор и выдохнули. Стоимость со скидкой после посещения дня открытых дверей в марте 2018 года составила чуть больше 54 тысяч гривен. Если без скидки это было около 60 тысяч. Кажется, в мае они подняли цену на мой пакет до 65900, а вот с 1 октября цена возрастёт до 72500. То есть, менее чем за полгода цена возросла на 12 тысяч! По-моему, это перебор, ребята 😂 Не знаю, то ли они гонятся до прайса «Исиды», то ли инфляция реально такая нещадная в медицинской сфере. Шутка.

Когда я становилась на учёт, скидки предоставляли или тем, кто посетил день открытых дверей, который проходит буквально каждый месяц, кстати, ближайший будет уже 15 сентября (детали по ссылке). Или тем, кто ведёт беременность в центре «Надия». Теперь же скидки могут получить и пациенты, которые наблюдают беременность в одной из клиник: «Оберіг», «Добробут», «ІНТО-САНА», «Verum» (в которой я и вела беременность). Подробнее о ценах и услугах можете прочитать тут.

Как всё было на самом деле. Наш сын решил родиться раньше. Но у меня по этому поводу не было паники, я была морально готова родить в любой момент, не испытывала страх перед родами, несмотря на разные ужасные истории, которых я насмотрелась в интернете, я знала, что у меня всё будет чики-пуки. И так оно и было. Но не без приключений.

Среди ночи я проснулась. Но для беременяшек это не новость, жизнь вертится вокруг уборной, потому как растущий малыш давит на мочевой пузырь и даже такие люди, как я, которые могут в обычной жизни съесть перед сном арбуз и ни разу не проснуться от желания посетить уборную, ночью в третьем триместре прогуливаются к белому другу пару раз за ночь. Но в этот раз всё пошло не так, просто посещением уборной не обошлось — у меня начали отходить воды. Я разбудила мужа, взяла чемодан с вещами для малыша и для себя по мелочи (я контрол фрик и начала собирать его ещё на 27 неделе), успела схватить набор пилочек для ногтей и мы выехали в роддом. Про пилочки я отлично вспомнила, ночи в роддоме я коротала спиливая свой потрясающий градиент, ведь на «мамский» маникюр по плану я должна была пойти 4 апреля. Но не дошла — 2 апреля я уже родила 😁

Отделение патологии. За те дни, что я провела в «Лелеке», я успела посетить много отделений, увидеть врачей, медсестёр и вообще всячески проникнуться атмосферой. Я приехала в роддом в пятницу, 30 марта, меня осмотрели, сказали, что пока не рожаю и определили в отделение патологии. Решили оттянуть день родов, чтобы успеть ввести «Бетаспан». Кстати, я никогда не знала, что воды не вытекают полностью, это не кино, они это возобновляются, пока малыш не родился, но есть опасность инфицирования, потому мне также вводили лекарства во избежание этого. В отделении патологии работают прекрасные акушерки, это были самые прекрасные девочки из всего персонала. Ещё я очень любила персонал, который приносил мне еду — до того, как меня зачем-то перевели на ГВ диету. Там реально было очень вкусно, смотрите сами на моё дородовое меню!

ГВ-диета тоже была ничего, но я всё равно не верю в неё. Плюс, от печёных яблок меня уже тошнило, зато сырники и запеканка были супер. И очень вкусное куриное суфле. После выписки вам выдают брошюру рецептов диетического питания, я свою где-то утеряла, но рецепт суфле надо найти.

Палаты супер, удобнейшая кровать, которая всячески выгибается, поднимается, разве что не кормит тебя сама. Плюс, всегда под рукой кнопка вызова персонала, который появлялся молниеносно. Сначала я была в обычно палате, она достаточно просторная, уютная, правда там не хватало удобного кресла, потому мужу приходилось сидеть, как попугайчик, на раскладном стуле. Но чаще всего он просто дремал под боком, кровать просторная, мы оба помещались даже с моим пузищем.

1 апреля мы отметили вербное воскресенье и я знала, что точно рожу в понедельник. Несмотря на препараты, которые мне давали для предотвращения схваток (на действие Бетаспана нужно хотя бы 48 часов).

Схватки. Я всё ещё находилась в отделении патологии. Первую хватку я почувствовала в 6 утра, когда проснулась для получения лекарств. Тогда я подумала что а) просто хочу в туалет, б) не может быть, ведь я принимаю препараты от схваток. Но мысль закралась. Перед завтраком я встала, приняла душ, сфоткала свой живот и точно знала, что завтра я уже буду фотографироваться, чтобы отслеживать динамику спада. Но по некоторым моим свежим фото кажется, что я всё ещё на 5 месяце 😆

Ежедневно мне делали КТГ. Этот день не стал исключением. Но аппарат не показывал ничего необычного — всё было в пределах нормы, никакого намёка на родовую деятельность. Я всегда пью много воды, посещать уборную каждый час для меня не новость. Но, когда я поняла, что хочется в туалет раза 3-4 за час, меня это насторожило. С 14 часов я стала засекать эти позывы в уборную, потому что именно так ощущались для меня схватки. У кого-то болит и тянет спина, или низ живота, как при месячных, у меня же было ощущение, что хочется по малой нужде. Странно, ведь никогда я не слышала, чтобы схватки ощущались именно так. Это уже сейчас я понимаю, что схватки начались у меня ещё с самого утра. Я даже сделала финальное беременное фото на память. Но КТГ упорно показывал… ничего. Я обратилась к врачу, меня нехотя осмотрели, было раскрытие 3 см. Мне сказали, мол если принимаю препараты и КТГ ничего не показывает, то точно никакие схватки быть не могу и я всё выдумала.

После полдника мы успели вздремнуть, схватки не прекращались, я сквозь сон давила на кнопку счётчика. Честно говоря, я не понимала, почему так все охают по поводу схваток, ну хочется в туалет, да и всё тут. Хотя накануне ночью в коридоре так истошно кричала роженица, что я боялась потом даже спать.

Весь день муж был со мной, как и предыдущие — уезжал только вечером, так как посетителям можно пребывать до 21 часа. Круглосуточное пребывание близкого возможно при поселении по пакету «Люкс» и VIP. Схватки продолжались и, несмотря на упорство этого дурацкого КТГ, я попросила Колю не уезжать, потому что точно знала — сегодня! Схватки становились сильнее, мне уже не нравилось ни сидеть, ни лежать, ни-че-го. Напомню, что я находилась в обычной палате, не дородовой, у меня не было ничего, чем облегчают себе схватки во время родов. Я просто наматывала круги по палате на цыпочках, так почему-то легчало.

В начале восьмого вечера, когда я уже начала ныть от каждой схватки, меня это изрядно задолбало и я пошла к врачу на осмотр. Самовольно. Никто меня не звал. КТГ ж не показывало активности. Я обратилась с просьбой, сказала что мне уже довольно больно. И тут мне ответила типичная советская врачиха (не врач): «Не орёшь — потерпишь». Что вообще?! Я офигела, но настояла на своём и залезла на смотровое кресло. Знаете, рожать было не так больно, как вот этот её осмотр. Было видно, что ненавидит меня она всей душой, что припёрлась вот тут к ней со своими жалобами, ещё и рожать собралась на её смену. Прям по лицу бежала красная строчка. Эту дивную женщину зовут Овчаренко Светлана, желаю никому с ней не встречаться. Хотя, я видела как мило она общается с другими пациентами. Я, видимо, не понравилась ей лицом или ещё по каким-то причинам, которые могли появиться у неё за 31 год стажа с такими, как я, белобрысыми стервами 😂 Но это было ужасно. И я рада, что в процессе родов она отказалась их принимать и ушла. Кстати, у меня было уже 8 см раскрытие, Коле сразу выдали форму и мы отправились в родовую. У нас были партнёрские роды.

Роды. Думаю, вы понимаете, что ни о какой эпидуральной анестезии не было и речи, я все схватки прогуляла, в родовую пошла сама, хотя предлагали катить на кровати. Но я сильная женщина, я схватки прогуляла, что я 2 этажа на ногах не проеду 💪🏻 Хотя, знаете, я вообще не поняла, когда и зачем колют анестезию, я не испытывала никакой адской боли, мне не хотелось лезть на стены. Разве что уже в самом конце реально тряслись коленки, но это было всё терпимо.

Мы пришли в родовую, меня встретила лучезарная акушерка Леся, красивая #шокапец, я умостилась на кровати, и потом додумалась спросить, подходил ли эта палата для рождённых раньше срока. И тут мне пришлось поднять свой зад и перейти в другую комнату, потому как эта не подходила. Роды и экскурсия залами одновременно, почему бы и нет.

Процесс пошёл стремительно. Если прошлый КТГ-аппарат не показывал никакой активности, то этот сходил с ума. Мне сказали, что отсутствие данных возможно из-за неверного установления аппарата. Ну, класс. А могла бы ещё пару часов назад уже прыгать на фитболе, а не семенить по палате. И может не пришлось бы требовать осмотр и оправдываться, почему это я хочу осмотр, если не ору и не корячусь от боли.

2 апреля 2018 года в 19:52 я вскарабкалась на родовое кресло, а через 40 минут у меня на животе уже лежал наш сын Лев. Роды прошли быстро, без происшествий, за что спасибо Заец Наталье Ивановне, именно она ставила меня на учёт, когда я пришла подписывать контракт, и она же пришла меня проведать во время родов. Она не должна была принимать их, но просто на моих глазах, во время родов, предыдущая врач — Овчаренко, развернулась и пошла сидеть на подоконнике. И спасибо. Я родила легко вместе с Натальей Ивановной. Я таращилась все потуги в её огромные синие глаза, которые меня загипнотизировали, если вы увидите её — поймёте Несмотря на скромный, в сравнении с коллегами, стаж, она супер, мы сработались. Правда мне не разрешали кричать, мол собью дыхание, потому я давилась и тужилась (ужасно звучит :)), но когда я ослушалась рекомендаций и взвизгнула, как молодой поросёнок, сразу родила. Всё же, стоит слушать себя, особенно в таком процессе. Дыхание дыханием, но мне помогло именно хорошенько прикрикнуть.

Детская реанимация. Так как Лёвка решил быть Овном, а не Тельцом, как и все Овны — он упрямо родился тогда, когда захотел. Со мной в родовой находилось, кажется, 10 человек. Как только меня уложили на кресло, сразу зашёл персонал и каждый начал заниматься своим делом. Только 5 человек было у реанимационного бокса для Лёвы. Замечательная Ирина Першакова, детский анестезиолог, объяснила нам все действия после рождения малыша: что с ним будут делать и почему, это было правильное решение, а то мало ли, что может сделать мать в состоянии аффекта, когда ребёнка понесут непонятно куда. Лёва родился, его положили мне на грудь, он издавал смешные звуки, совсем не такие пронизывающие, как в кино, было похоже на котёночка. После перерезания пуповины его забрали в боксик, замотали в какую-то термоплёнку и начали искусственную вентиляцию лёгких. В следующий раз я увидела его уже утром в отделении реанимации.

Лёва лежал раскинув руки-ноги и «загорал» — так мы называли процесс избавления от желтушки. Он был такой малыш, хотя и родился очень даже крупным для своего срока в сравнении с другими детками. В отделении реанимации Лёва провёл 9 дней, после чего нас выписали в совместную палату, но всё равно под наблюдением. Он быстро шёл на поправку, быстро стал набирать в весе, сам дышал, разве что желтушка проходила не так охотно, но это мелочи. В отделении всё работало, как часы. Кормление по времени, все манипуляции с ребёнком записывались в журнал, в нём же отслеживались графики прироста, на основании которых принимается решение о возможности выписки ребёнка. Со мной всегда были на связи, рассказывали об успехах и всегда запрещали плакать. Что было сложнее всего. Очень сложно смотреть на своего ребёнка, когда он лежит с капельницами и трубочками, а ты не можешь его просто взять и обнять.

На этом этапе также начались сложности. Так как после рождения ребёнка не прикладывали к груди из-за недоношенности, то наладить ГВ сразу не получилось. Ко мне прибыло очень много молока, но его никто не спешил сцеживать. Сама я не понимала, что делать, а когда обращалась к акушеркам, они говорили, что ещё рано. И я слушала. Врачи же. А я совсем не знаю, когда рано, а когда вовремя. Тем временем ко мне уверенно приближался лактостаз. Не знаю, сколько бы меня ещё солили в ожидании, если бы в один из дней на меня сурово не посмотрела Оксана Нечехова, заведующая отделением неонатологии, и не настояла сейчас же идти и требовать сцеживания. Все дни ребёнка кормили смесью. Но было уже поздно. Молоко пришло, поняло, что его никто не просит, и ушло себе. Те немногие крохи, которые я успела ухватить — вот всё, что осталось. И мне не удалось в полной мере восстановить ГВ, что бы я ни делала. Получилась история, как с родами я ходил-ходила, просила-просила, полагаясь на врачебный опыт, а всё профукала. В 4 месяца молоко полностью ушло. И это моя боль.

Но пока молоко ещё было при мне, те немногие граммы, что получалось собрать, я носила на кормление малышу, его нельзя было прикладывать из-за нестабильного состояния. Молокоотсос выдают в роддоме, в плане обеспечения всем инвентарём тут всё идеально. Я приходила к Лёве сколько хотела, посещение не ограничивалось 24 часа, я меняла подгузники, читала книжки, Чуйковский нам обоим не нравится, слишком мрачный, зато Пушкин в самый раз.

Где-то на 3-4й день малыша стали выкладывать на меня, это когда ты садишься в кресло, ребёнка со всеми его трубочками перекладывают на тебя и ты лежишь, как камешек, боишься даже выдохнуть. Первые разы. Потом уже мы отрубались и могли поспать часик-два так в обнимку, или почитать сказки. Так день за днём Лёве становилось лучше и нас решили выписать в совместную палату уже в акушерское отделение. Вот тут мне пришлось покинуть мой родной второй этаж патологии, от девочек правда не хотелось уходить, они очень приятные, я иногда заглядывала к ним после перевода, а когда выписывалась, и вовсе чуть не всплакнула. Чёртова сентиментальность 🙈

Акушерское отделение. Нас перевели в общую палату класса «Люкс», так как свободных обычных не было. В нашем распоряжении было 2 комнаты, огромная ванная, диван, гигантское пространство, где можно было кататься на велике, а мне просто хотелось той уютной компактной комнатки, как на втором. В палате был замечательный пеленальный столик с раковиной, из крана подавалась вода идеальной температуры, ни градусом больше, то есть, обжечь ребенка с непривычки было невозможно, плюс, ты примерно запоминал, какая температура комфортна для нежных детских поп. Такие столики установлены в каждой палате.

Каждый день меня и малыша осматривали врачи, так было с первого дня после родов, всё контролировалось, проверяли сокращение матки, общее состояние. Лёву каждый день взвешивали, он кричал, ему не нравились переодевания, а ещё из-за сбитой терморегуляции он синел и замерзал мгновенно, стоило столько снять человечек. Первую ночь, когда отключили матрас с подогревом, я вообще не спала, сидела, смотрела и трогала его, чтобы вдруг он не замёрз. Сильно хотелось домой. На этом этапе я уже поняла, что задолбалась находиться в больнице, пусть и такой красивой, всё равно это не дом.

В нашем пакете услуг была предусмотрела торжественная выписка: с речью, фотосессией, гостями и шариками. Я постоянно подсматривала за такими из окна, у меня был замечательный обзор на парадный вход и я чуть-чуть как будто тоже была гостем каждого такого маленького праздника, по цвету шариков понимала мальчик или девочка и очень радовалась, что малыши отправляются домой. Я ждала, что скоро и нас выпишут. И, когда это случилось, я не захотела никакой церемонии, просто натянула свои треники, на Лёву надела тёплый комбинезончик, уложила его в автокресло, мы попросили сфотографировать нас в холле, и умчали в закат домой.

Кажется, это всё. Но это не точно. Несмотря на мои смешанные чувства, если бы меня спросили, могу ли я советовать роддом «Лелека», я бы ответила «да». Но помните, что всегда и во всём есть человеческий фактор. Я не знаю, как в других частных роддомах, но тут всё чётко. Каждая смена врачей знает всё, что было с тобой, какой препарат куда и во сколько кололи, как ты себя чувствовал, про каждую жалобу — тут ведётся учёт всему и тебе, как пациенту, вообще никому ничего рассказывать не надо. Ты совершенно не заботишь о лекарствах и сопутствующих средствах, за всё время я потратила только пачку подгузников. Ты находишься в комфортной атмосфере, не в кафельных стенах, никто не моет пол тряпкой твоего возраста. Мы ради эксперимента обратились в обновлённое отделение роддома на Красном Хуторе. Когда я спросила у врача во сколько мне обойдутся роды и что входит в эту стоимость, он начал юлить и отвечать «Приходите на 36 неделе, мы вас посмотрим и будем обсуждать». А в «Лелеке» ничего обсуждать не надо, ты просто выбираешь пакет услуг, оплачиваешь его, а также получаешь прайс на дополнительные услуги, которыми можешь воспользоваться по желанию вне пакета. Всё. Кстати, 10 дней нашего дополнительного прибывания в роддоме, пока Лев был в реанимации, были бесплатными по условиям договора, мы доплатили только за 3 дня сверх этого.

Да, я столкнулась с этой крамольной фразой про «не орёшь» из времён забытого СССР, да, у меня не сложилось с ГВ, зато самое главное — всё хорошо с ребёнком, я хотела знать, что в экстренном случае ему окажут лучшую помощь, и так и произошло. Если мне не изменяет память, самый маленький пациент, которого выходили в «Лелеке», был 600 или 700 грамм!

Не знаю, рожала бы я второго ребёнка в этом роддоме, или в любом другом частном роддоме, я всё же надеюсь, что к тому моменту наша медицинская реформа позволит не шушукать в коридоре с врачом о гонораре. Но я точно знала, что первые роды хочу провести в комфортной обстановке и не думать, съест ли кто-то мои сухари, пока я тут рожаю. У моей знакомой так было

Надеюсь, этот пост окажется кому-то полезным. Если вы вообще его дочитали, а не уснули лицом в клавиатуру. Поделитесь своим опытом, возможно даже опытом из роддома «Лелека».

Кстати, я снимала видео о своей беременности, возможно оно будет кому-то также полезно, его можно посмотреть ниже. А по ссылке можете посмотреть больше моих видео и подписаться на канал, там много всяких бьютиков и не только 😉