Модные комплекты для летних жарких дней

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Летом совершенно не хочется тратить время на сборы и подбор наряда перед выходом, потому очень кстати будут комплекты, аккуратно подобранные друг к другу. Комбинация оттенков и фактур, узоров и стилей — всё это с лёгкостью впишется в любой гардероб.

Для летнего пикника или для пляжной вечеринки выбирайте комплекты из облегчённых тканей свободного кроя. Милые детали в виде миниатюрных помпонов, как на этом комплекте, будут не лишними, ведь когда ещё позволить себе лёгкость в гардеробе и в голове, если не в эти жаркие месяцы? 😁Сюда же относятся рюши, бантики и кисточки. И помните, что чем светлее оттенки, тем комфортнее в них ощущается летняя жара.

В алом льняном костюме все взгляды будут прикованы к вам. Несмотря на минималистичный крой, комплект смотрится в нарядно за счёт оттенка, а лёгкие оборки придают образу романтичности и лёгкой игривости. Этот комплект доступен также в небесно-голубом оттенке и в чёрно-белом клетчатом варианте.

На более формальное летнее мероприятие или даже в офис можно смело надеть комплект с жакетом. Конечно, если у вас не строгий дресс-код белый верх-чёрный низ. Хотя, белый верх смотрится прекрасно и в этой комбинации. Можно выбрать цветочный принт, вертикальную полоску или даже твид.

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