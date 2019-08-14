Мгновенная распродажа: скидка до 75% на обувь и аксессуары
Хочу поскорее поделиться с вами приятной новостью, пока она ещё актуальна, ведь на SHOPBOP.com проходит очень быстрая распродажа, которая вот-вот закончится.
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От себя хочу обратить ваше внимание на эти модели:
- Sam Edelman всегда радует классными моделями, мои фавориты, которые я приобрела это сандалии Beckie, эспадрильи Payton;
- также я влюбилась в эспадрильи See by Chloe, которые идеально дополнят любой летний гардероб!
- А классические босоножки Stuart Weitzman за чуть более, чем $100 это вообще даром!
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В компанию к новой паре обуви подберите и новую шляпку или блестящий берет от Eugenia Kim!
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Говорить про новую сумочку стоит или это само собой разумеющееся? Мои фавориты это полупрозрачный рюкзак reTH, сумочка Biba от ZAC Zac Posen нереального цвета и замысловатого дизайна, и конечно же сумочка-мороженое от Sensi Studio (я не шучу, она называется il gelato и выглядит, как мороженое). 🍦