Лучшие предложения из новинок и раздела «Распродажа» на SHOPBOP.com

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Лето подошло к концу, а это значит, что в мире шопинга на SHOPBOP.com произошло сразу два волнительных события: процент скидки на распродажах достиг своего максимума, но при этом новые коллекции уже поспели, потому можно убить сразу двух зайцев!

В разделе «Распродажа» вы найдёте множество самых модных вещей летнего сезона со скидкой от 20% до 70%, а в категории «Новинки» вас уже ждут свежие поступления. Чтобы облегчить ваши поиски, отмечу самые удачные на мой взгляд предложения, так как сайт я изучила чуть ли не наизусть 😀

Самые беспрецедентные, конечно, товары из раздела «Финальная распродажа» со скидками от 70%, где можно найти такие перлы, что они будут точно стоить времени, потраченного на их поиски. Например, эта шапка из 100% шерсти за 350 грн., которая пока что вам кажется смешным приобретением, но до зимы уже рукой подать. Тут же можно найти нежнейшую блузку или платье от известного блогера Эмили Шуман, автора блога Cupcakes & Cashmere и создательницы одноимённого бренда. Либо же наряды от сестричек Дженнер под их брендом KENDALL + KYLIE: романтичное коктейльное платье, платье сложного кроя и босоножки под него. Не могу обойти стороной и изящные сандалии Schutz в пудрово-розовом оттенке, которые ждут свою хозяйку в гордом одиночестве и единственном экземпляре.

Думаю, вы поняли, что заняться вам на этих выходных точно будет чем 😉