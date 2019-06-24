Летний гардероб: на работу, на прогулку и на вечеринку

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Минимализм в тренде! Простые и лаконичные образы на все случаи жизни лета предлагают стилисты SHOPBOP.com.

Если ваша работа предполагает дресс-код, обратите внимание на подборку одежды для офиса, где собраны украшения, очки, аксессуары, обувь и одежда, уместные для деловых будней. Я влюбилась в платье из джерси Norma Kamili, милые лодочки Kate Spade на устойчивом каблуке с бантом и очки в оправе интересной формы, которые точно не оставят вас равнодушными

Также летом не хочется ничего сложного и вычурного, потому подборка минималистичных вещей будет как нельзя кстати. Я как фанат трикотажа в рубчик, никогда не смогла бы пройти мимо такого боди, поверх которого холодным вечером можно легко набросить этот кардиган, а завершить образ шортами в классическом стиле, но не без изюминки в виде банта. Кстати, я такую модель шортов всегда ищу, ведь они смотрятся очень выигрышно, нескучно и сочетаются со строгим и более расслабленным стилем

Льняные платья летом занимают отдельный уголок в моём сердце, а это платье Rolla’s покорило меня ещё и своим очаровательным глубоким оттенком! Если вам предстоит торжество этим летом, то обратитесь к этой подборке нарядных… нарядов Для себя я уже несколько месяцев назад положила глаз на платье OPT с гортензиями и на кружевное платье Keepsake.

Также всегда помните о разделе «Распродажа«, который недавно пополнился сотнями новых вещей. Я всегда проверяю раздел «Новые добавления к скидкам» и «Финальная распродажа» со скидками 70%

И помните, с 1 июля 2019 года без налогов и пошлин в Украину разрешён ввоз товара на сумму 100 Евро из одного интернет-магазина за один раз! При превышении этого лимита, вам придётся уплатить таможенный сбор на часть посылки, превышающую 100 Евро.