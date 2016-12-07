Last minute gift idea: Что подарить на Новый Год 2017

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Как бы странно это ни звучало в начале декабря, но Новый год близко! И я даже уверена, что у большинства из вас не то, что подарки не подготовлены, что у вас даже нет идей, что подарить своим родным, близким или просто знакомым. Обычно я заранее затариваюсь подарками: примерно с октября я составляю списки того, что и кому подарить, и потихоньку это покупаю. Но в этом году я спохватилась довольно поздно, потому, выбирая подарки, решила, что я ж такая не одна, откуда и возник этот пост. Итак, чтобы долго не гонять вас по магазинам, я остановилась на двух проверенных онлайн-магазинах, откуда и отобрала самые релевантные презенты на все случаи жизни.

Не секрет, что обычно мы хотим получить в подарок то, на покупку чего самих нас часто давит жаба. Например, сильно красивая, но бесполезная сто пятьдесят третья помада из лимитированной коллекции известного бренда или любой другой косметический шалман, который в нынешнее время стоит, если не как чугунный мост, то как крыло самолёта точно. Потому, первый и лучший подарок в таком случае — подарочный сертификат. Да, я уже ощущаю, как вы сняли тапки, чтобы ими в меня кинуть, но в своё оправдание скажу:

Любой подарочный сертификат всегда можно передарить, что уже является бонусом, если вы тоже растяпа и ничего не подготовили в подарок; Подумайте, насколько сильно вы хотели бы получить какой-то другой хлам, номиналом на сумму сертификата? Вот-вот!

Если вам кажется, что сертификат это обезличенный подарок и мол о вас никто не подумал, то вы, дамочка, зажрались обнаглели. В противном случае подготовили бы подарки всем заранее и сейчас не читали этот пост 😀

Теперь подарочный сертификат сети BROCARD, BONJOUR можно купить, не выходя из дома на сайте letu.ua, ещё и со скидкой 10%! А использовать можно в любом магазине сети. Letu.ua — официальный интернет-магазин сети BROCARD, где, кроме обширного ассортимента, проходят ещё и всевозможные акции, следить за которыми можно по ссылке. Я сама регулярно заказываю средства через этот сервис, потому могу его советовать без опаски (мой отзыв читайте тут). Также обратите своё внимание на красивые подарочные наборы (по ссылке), которые могут стать отличной альтернативой, особенно, если вы знаете о предпочтениях того, кому дарите подарок.

Второй интернет-магазин, которому я доверяю и который люблю — SHOPBOP.com, где я провожу сутки напролёт, выбирая подарки, обновки и пункты в свой вишлист, который, кстати, вот тут 😉

Хочу сразу отметить праздничный раздел сайта, который стилисты магазина регулярно обновляют и дополняют новыми предложениями, акциями и советами о том, как провести праздник, что подарить и даже, как нарядить ёлку! 😉 Раздел «Подарки» на сегодня насчитывает более тысячи вариантов стоимостью от $10: тут и книги, и декор для дома, и модные находки, и просто полезные мелочи, облегчающие жизнь. Я, например, огромный фанат раздела подарков для дома. Но осторожно, посещение этого сайта вызывает привыкание! 😀

Кстати, если вы так и не определились с выбором, на сайте SHOPBOP.com вы также можете оформить подарочный сертификат, но он виртуальный, который можно будет потратить на шопинг. Подробнее о сертификатах читайте тут, и помните, что новые весенне-летние коллекции одежды уже поступают в продажу, и ваш подарочный сертификат может быть как нельзя кстати 😉

P.S. Если у вас есть идеи гениальных подарков на НГ, поделитесь со мной. Заранее благодарочка!