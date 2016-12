KotexKamp — яркое событие осени от Kotex и Oh My Look!

Я всегда делюсь новостями о классных девочковых ивентах, особенно если знаю, что они будут сделаны на высшем уровне. И сегодня я расскажу об активности Kotex совместно с Oh My Look!, которая призвана сделать всех девочек счастливее, красивее и увереннее в себе 😉

Эта активность необычная ещё и тем, что будет проходить не только виртуально, то есть в виде розыгрыша подарков онлайн. Но также каждая желающая сможет принять участие в мастер-классах и сделать знаменитую укладку от G.Bar на территории KotexKamp. А кроме этого получить гарантированные ежедневные подарки и поучаствовать в розыгрышах призов, которые будут проводиться каждую неделю и каждый месяц, а главным призом будет приглашение на девичник Oh My Look!

Чтобы получить приглашение на KotexKamp необходимо купить продукцию Kotex, зарегистрировать чек на промо-сайте promo.mykotex.com.ua и отправиться в мир уверенных в себе девочек. Важно сохранить чек, так как его нужно будет предъявить в зоне регистрации при посещении. Программа KotexKamp включает в себя приятное времяпрепровождение, фото-зону, подарки при регистрации, угощения, а самое главное – возможность окунуться в мир красоты вместе с мастерами G.Bar и спикерами из Oh My Look!, которые точно знают, что лучшее украшение девушки – это уверенность в себе! 😉

График проведения мероприятий и официальные правила можно посмотреть на сайте promo.mykotex.com.ua, а также оперативно следить за всеми новостями в facebook, вКонтакте или Instagram.