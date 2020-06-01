КОРОЛЕВСКАЯ ПЧЕЛА GUERLAIN и 10 ЛЕТ ПРЕКРАСНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 🐝

0 0 0 0 Поделиться

В этом году исполняется 10 лет драгоценной линии по уходу за кожей от Guerlain — Abeille Royale. Эта линия появилась благодаря пчеле — символу Дома Guerlain с 1853 года.

Abeille Royale — сочетание науки и природы для продления молодости кожи. Линия обширная: разнообразие текстур кремов под ваши предпочтения, несколько видов сывороток, есть и крем с SPF 50. В составе два важных ингредиента: маточное молочко и мёд чёрной пчелы.

На фото дневной крем с бархатной текстурой, витамином С и технологией BlackBee Repair для упругости кожи и улучшения цвета лица. А также крем для области вокруг глаз, корректирующий все виды морщин благодаря сочетанию мёда, маточного молочка и галуроновой кислоты, и с россыпью светоотражающих золотых микрочастиц.

Так как пчёлы являются безграничным источником вдохновения для Дома Guerlain, много сил отдано на поддержание их популяции и развитие информационного поля в данном вопросе:

🐝 с 2011 года поддержка Асоциации защиты бретонской чёрной пчелы;

🐝 с 2015 года партнёрство с Французской пчелиной обсерваторией для поддержки пчеловодства;

🐝 Пчелиный университет Guerlain ежегодно собирает специалистов пчеловодства для решения насущных вопросов;

🐝 с 2018 года существует Bee School — программа при поддержке сотрудников Guerlain для поднятия интереса темы пчёл и их защиты у детей начальных классов;

🐝 с 2020 года партнёрство международного уровня — 5-летняя программа подготовки и поддержки пчеловодов во всём мире, а также партнёрство с фондом GoodPlanet с целью обеспечения осознанности будущего поколения касательно важности сохранения пчёл.

Немаловажно, что бренд Guerlain борется за уменьшение влияния на окружающую среду при изготовлении упаковки, используя материалы из переработанной древесины, краски, не содержащие растворителей и текстурированную бумагу, подлежащую переработке ♻️

Если вы также хотите поддержать пчёл, чья популяция действительно стремительно сокращается, просто высадите на открытой местности, например, в кашпо за вашим окном, цветы или травы-медоносы, они будут привлекать пчёл и помогать им выживать в этом суровом мире 🌷