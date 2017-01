Коллекция макияжа YSL The Street and I весна 2017. Отзыв

Весна идёт! Весне дорогу! Весенняя коллекция макияжа The Street and I у YSL удалась на мой взгляд особенно. Наверное, это всё потому, что в последнее время я подсела на розовые тени и некоторые подписчики даже просили меня сменить макияж. Но не тут-то было! Из коллекции у меня есть три средства, одно из который, я так чувствую, до весны не доживёт, потому что пользуюсь я им с тех пор, как получила, каждый день. Сто тридцать раз в день 😂

Мои впечатления: Начну с лимитированной палетки теней YSL Couture Eyeshadow Palette Collector Keep an Eye on Me, которая по традиции отличается уникальным дизайном, как и все лимитки, и ярким наполнением.

К сожалению, не все оттенки одинаково хороши, а учитывая экспрессивность цветов, не думаю, что её схватят в первую очередь. Разве что для коллекции. Хотя я могу и ошибаться.

Оба розовых, оранжевый и графитовый оттенок приятные и мягкие по ощущениям. Но это же даёт сразу и свой минус — они пылят и наносить их нужно исключительно на базу, иначе о глубине и интенсивности цвета не может быть и речи. Светлый оттенок красивый и очень похож на розовое шампанское, но при нанесении превращается в сплошное облако блёсток и пыли, оттенка не даёт, а куски глиттера в составе делают его применимым только на новогодние праздники (на фото ниже тени нанесены пальцем без базы).

На фото в конце поста в макияже я использовала сатиновый розовый (слева) на всё веко, ярко-розовым матовым (справа) выделила складку, на внешний уголок нанесла оранжевые тени, линию роста ресниц слегка подчеркнула центральным оттенком, а самый светлый вбила кистью во внутренний уголок глаза, усадив его дополнительно на базу под тени.

Цена вопроса: 1950 грн.

А вот блеск для губ YSL Gloss Volupte оттенок 211 Acrylic Pink это прям моя любовь-любовь! Я вообще в полном восторге от этих блесков, мне кажется, YSL нужно перестать тратить время на создание теней и вложить все силы в то, что у них по-настоящему роскошно получается! И это вам говорит человек, который вообще не любит блески для губ 😉

Изумительная формула, питающая губы, при этом абсолютно невесомая! После того, как вы снимите блеск, ощущение увлажнённости будет с вами ещё долго, как и эффект тинта, который остаётся на мне после этого 211 оттенка. Никакой липкости, затекания за контур или в складки. Эта серия блесков — моя любовь и я в восторге от их качества.Единственное, что может оттолкнуть, это довольно яркий аромат и сладкий привкус. Этот тот продукт, который я не боюсь рекомендовать 😉

Цена вопроса: 890 грн.

Лак для ногтей YSL La Laque Couture в оттенке 82 Asphalt Grey меня не удивил. Если в прошлом году у нас были интересные оттенки по типу натуральных текстур, то в этот раз просто серый лак. Только от кутюр.

Опять же, если вы коллекционер или нейл-блогер, вы найдёте в нём какой-то свой особенный изюм, но если вы простая девочка, с вами вряд ли случится синдром Стендаля при виде этого лака.

Цена вопроса: 790 грн.

Продукты предоставлены на тестирование PR-отделом YSL