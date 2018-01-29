KFC и Общество Красного Креста проводят сбор денег на приобретение медоборудования для детей из «Охматдета»

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Я нечасто делюсь с вами подобными материалами, так как благотворительность — дело сугубо личное и должно исходить от сердца, но тем не менее, если вы зашли и читаете этот пост, значит, вам не всё равно. И это здорово! ✨

Итак, с 6 декабря 2017 по 1 февраля 2018 бренд KFC в партнерстве с Обществом Красного Креста Украины проводит благотворительную акцию «Сапожок от Николая» в сети своих ресторанов по Украине. Каждый посетитель KFC сможет приобрести открытку в виде красного сапожка, которая символизирует исполнение детских желаний. Собранные средства компания передаст на приобретение вакуумных аспираторов Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Всего за 6 грн. (стоимость одного сапожка) каждый желающий клиент KFC может внести весомый вклад в улучшение качества и оперативности лечения детей, находящихся в «Охматдете». А если вы любитель салатов и супчиков домашнего приготовления и проповедуете ПП, вы можете просто купить сапожок, необязательно трапезничать 😉

Приведу немного официальной информации: ежегодно в «Охматдете» лечатся более 18 тыс. детей со всех уголков Украины. И каждый день около 120 маленьких пациентов заведения нуждаются в медицинской помощи с применением вакуумных аспираторов. Однако бюджетных средств недостаточно для закупки необходимого количества аппаратов на всю больницу. Стоимость одного аспиратора достигает 30 тыс. грн.

«На сегодня в «Охматдет» стоит острая необходимость в закупке вакуумных аспираторов для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей. Аспираторы нужны для каждого реанимационного отделения больницы. А у нас таких более 20 в хирургии, токсикологии, неонатологии, кардиологии и т.д.», — объясняет Ирина Садовьяк, главный врач Национальной детской специализированной больницы« Охматдет».

«По результатам акции «Сапожок от Николая» мы надеемся собрать более 300 тыс. Гривен, чтобы обеспечить «Охматдет» можно большим количеством жизненно важных для маленьких пациентов аспираторов. Очень приятно, что в этой миссии нас поддерживает такая авторитетная благотворительная организация, как Общество Красного Креста Украины. Надеемся, что совместными усилиями с нашим партнером и всеми неравнодушными жителями Украины мы сможем достичь поставленной цели», — комментирует Петр Розански, директор по маркетингу компании KFC, Центральная и Восточная Европа.