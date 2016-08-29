Кефирный эксперимент «Слов’яночка». Итоги

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Сложно поверить, но уже прошёл целый месяц от начала нашего кефирного эксперимента со «Слов’яночка», а это значит, что пришло время подводить итоги. Целый месяц я ежедневно пила кефир, а иногда и дважды в день. А иногда только кефир. За это время я выпила литров 20 кефира, не меньше. В общем, ощущения только положительные. Я не знаю, какая положена норма кефира на одного взрослого блогера, но ежедневно я выпивала минимум два фирменных стакана. Я их обожаю, их округлые бочка идеально ложатся в ладонь, а приём кефира из них превращается в торжество. Просто я большой фанат эргономичной посуды, поймите меня правильно

Фото опубликовано Lizka Krasnova (@totallyblond) Авг 21 2016 в 12:22 PDT

С некоторых пор кефир «Слов’яночка» обновился, теперь они изготовлен на живой кефирной культуре, а при его производстве используется исключительно свежее молоко высокого качества. Плюс ко всему, усовершенствованные технологии производства и рецептура обеспечивают высокое качество продукта и соответствуют современным стандартам ДСТУ.

Если вы не знаете, как проверить «правильность» кефира и наличие в нём кефирных культур, запомните два простых правила:

попробуйте кефир – он должен быть слегка пощипывающим;

если налить кефир в стакан, то еще некоторое время на его поверхности будут появляться маленькие пузырьки воздуха благодаря особой консистенции кефира.

Теперь вы точно знаете, как распознать «живой» кефир. Из благотворного влияния на себя лично, я заметила, что, выпив стакан кефира за час до сна, утром не просыпаешься с чувством дикого голода, как если бы просто перестал есть после шести. Но, кого я обманываю, я могу есть прямо перед сном лёжа в кровати. Но даже в таком случае, кефир стакана облегчает совесть

Также кефиром можно здорово пообедать жарким днём, когда никакая еда не лезет, но организм требует подзарядки. Тогда кефир 2,5% отлично убирает чувство голода, но не перегружает организм. А вот прохладные кефир с 1% жирности может послужить неплохой альтернативой лимонаду, потому как его консистенция очень лёгкая, а вкус освежающий. Но, конечно, ни в каком кафе вам не нальют стаканчик освежающего кефира, потому это вариант только для домашнего бранча.

Кефир вообще всячески здоровый продукт, даже здоровский, я бы сказала. С кефиром можно считать любые фрукты, из него можно приготовить массу вкуснятины типа оладий и прочего, его можно взять с собой и утолить чувство голода в дороге. За время эксперимента я вспомнила и возобновила свою детскую привычку пить кефир, чему не могу не радоваться. Кстати, я до сих пор не знаю, что лучше: вечерний кефирный приём или утренний. Если у вас соображения и аргументы на этот счёт, пишите в комментариях 😉