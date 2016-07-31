Кефирные новости и эксперимент: я амбассадор «Слов’яночка»

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Мне кажется, ни для кого не секрет, что я люблю поесть! Но летом в жару, которая сейчас буйствует у нас за окнами, не то, что есть, даже думать о еде тяжело. А организм же всё равно требует. И тут очень кстати пришлась активность от «Слов’яночка», которые предложили мне стать амбассадором и проекспериментировать: месяц пить кефир ежедневно. Технология его производства была усовершенствована, вкус улучшен, а в закваске содержатся живые кефирные культуры. Знали бы вы, как обрадовалась этой активности моя мама, которая, пусть и на расстоянии, переживает, поела ли я и вообще

Я сразу смогла убить двух зайцев: заменить один из приёмов пищи (а может даже и два, если сила воли позволит) на кефир, тем самым разгрузив организм, а также оздоровить его, так как это «живой» кефир, оказывающий самое благотворное влияние на ЖКТ и всего блогера в целом 😉

Чтобы кефир действительно оказывал благотворное действие на организм, он должен отвечать определенным требованиям, главное из которых – наличие кефирных культур в его составе.

Как это проверить:

попробуйте кефир – он должен быть слегка пощипывающим, освежающим, с чистым кисломолочным вкусом;

если налить кефир в стакан, то еще некоторое время на его поверхности будут появляться маленькие пузырьки воздуха благодаря особой консистенции кефира.

Вы уже могли заметить стикеры золотой стандарт кефира «Слов’яночка». Это значит, что кефир изготовлен на живой кефирной культуре, при его производстве используется исключительно свежее молоко высокого качества, а усовершенствованные технологии производства и рецептура, отвечающая современные стандартам и соблюдение норм ДСТУ, обеспечивают высокое качество кефира «Слов’яночка».

И пара любопытных фактов о кефире:

среднестатистический украинец пьет кефир 1–3 раза в неделю; жирность кефира влияет не только на его вкус, но и консистенцию: при производстве кефира не используют никаких загустителей, и именно за счёт большего содержания жира консистенция становится более плотной и вязкой, а вкус – насыщенным.

В общем, следите за моим экспериментом. Я даже взвесилась перед началом, мало ли, вдруг получу ещё и богнусную стройность, ведь не зря многие селебрити устраивают себе именно кефирные разгрузочные дни. За моим экспериментом следите в моём инстаграм, а пока немного информации для любителей знать, как всё устроено, прилагаю небольшое интервью с главным технологом завода PepsiCo в Украине Хомышенко Тамарой Алексеевной: «Главная особенность кефира «Слов’яночка» заключается в высочайшем качестве сырья (молока) и оптимальной комбинации заквасок, что обеспечивает полезность кефира и стабильность его консистенции на протяжении всего срока хранения. Золотой стандарт кефира «Слов’яночка» соответствует высочайшим стандартам ДСТУ, что подтверждает соответствующий знак на упаковке. Завод, на котором производится «Слов’яночка», специализируется на производстве кефира уже более 40 лет, а сам кефир, его вкус, консистенцию и другие свойства при внешнем слепом тестировании высоко оценили большинство потребителей.»

Это подтвердили результаты опроса:

87% высоко оценили вкус кефира «Слов’яночка» 2,5% жирности

76% высоко оценили вкус кефира «Слов’яночка» Лагідний 1%

67% высоко оценили вкус кефира «Слов’яночка» 1% жирности