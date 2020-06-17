Какие итальянские бренды покорят вас стильной обувью?

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Salvatore Ferragamo

Кто знает все об итальянской обуви и создании идеальных пар, так это дизайнеры бренда Salvatore Ferragamo. Его стильные модели украшают женские ножки уже много лет. Основателем компании является культовый мастер Сальваторе Феррагамо. Он начинал свою карьеру в сложное время, когда мир сотрясали войны и кризисы. Его клиентками были первые красавицы той эпохи: Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Грета Габо. Модельер сделал огромный вклад в развитие моды и стиля, за что его гордо назвали Леонардо Да Винчи в мире обуви.

Сейчас его дело активно продолжают наследники. Ежегодно Salvatore Ferragamo выпускает 4 коллекции обуви для каждого сезона. Кроме того, ассортимент пополнился элегантными моделями сумок и одежды.

Casadei

В конце 1950-х годов Куинто и Флора Касадеи создали собственную мастерскую по пошиву обуви. И кто бы мог подумать, что сейчас мы будем говорить о ней, как известном итальянском бренде. Сегодня развитием семейного дела активно занимается сын основателей Чезаре Касадеи. Благодаря его стараниям, бренд уверено закрепился на мировой модной вершине. Главным украшением коллекций Casadei являются туфли на высокой металлической шпильке. Но не смотря на такой головокружительный каблук, модели отличаются максимальным комфортом в носке.

Loriblu

Еще один яркий представитель итальянского модного мира – бренд Loriblu. Он появился в 70-х годах прошлого века в гараже дома дизайнера Грациано Кукку. За короткий срок молодой компании удалось достичь успеха. Главная особенность итальянского бренда – это любовь к деталям.

Самыми популярными моделями Loriblu стали туфли с кристаллами Swarovski и босоножки из тонких, переплетных, кожаных полосок. Сейчас Грациано Кукку работает над развитием бренда вместе со своей супругой Аннаритой Пилотти. В современной моде, обувь Loriblu стала интересным сочетанием актуальных тенденций и особого утонченного стиля.

Теперь вы в курсе актуальных трендов обуви для будущего сезона. Самое время планировать покупку стильных обновок, чтобы встречать осень во всеоружии. Мы подсказали вам, каким брендам стоит отдать предпочтение во время шопинга. Не сомневайтесь в итальянском качестве и стиле их моделей.