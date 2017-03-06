Greenery — модный цвет 2017 и где его искать

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Признаюсь сразу, оттенок Greenery мне кажется прекрасным сугубо в виде пейзажей, но представить себя в одежде этого оттенка я могу только… хотя нет, не могу вообще! Я даже пыталась примерять аксессуары или обувь в таком цвете, но у меня он вызывает отторжение. Мне кажется, никогда выбор PANTONE не был для меня разочаровывающим. Но, кажется, время пришло. Тем не менее, я нашла вещи в цветах «вдохновлённых» этим модным цветом и спешу поделиться ими с вами!

Узнать больше о цвете Greenery (PANTONE 15-0343) можно по ссылке, а пока представляю вашему вниманию подборку из симпатичных и трендовых вещей, которые смогут составить хорошую компанию вам этим весенне-летним сезоном 😉

Совершенно естественно, что модные дома этот оттенок не пугает так, как простых обывателей… или я одна такая пугливая к таким цветовым трендам? 🙈 Потому тигры KENZO радостно разевают пасть с толстовок дико-зелёного цвета, как и танцующие хот-доги на футболках.

Бренд MIKOH решил зайти по всем фронтам, снабдив яркий оттенок популярным тропически узором, который разместился на купальника, шортах, брюках и сарафанах.

До написания этого поста я считала, что такой яркий цвет хорош в виде какого-то акцентного цвета в принте, как на этом топе или комбинезоне, пока не увидела платье Roberto Cavalli, которое потрясло моё восприятие цвета. Оказалось, что яркий зелёный цвет — вообще отдельная категория в коктейльных и вечерних платьях, о чём свидетельствует это нежнейшее плиссированное платье с кружевом, или лаконичное платье с воланом по подолу. Даже ультрамодные бандажные платья можно найти в этом жизнерадостном оттенке. Такой цвет обыграет по-новому даже немного аскетичное платье или придаст дополнительный шарм и без того прелестной блузе. Даже треники для йоги и те слились с природой в едином цветном порыве, аж на коленках порвались 😂

В общем, я доказала в первую очередь себе, что даже такой непривычный цвет может стать прекрасным дополнением к привычному гардеробу. Осталось только набраться смелости и сделать покупку 😉