Готовьте ваши денежки: акция с возрастающей скидкой от SHOPBOP.com

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Самое время встретить весну в новом гардеробе. Обратите внимание на подборку весенних трендов, а также атмосферное видео с демонстрацией этих самых вещей, там порой встречаются классные неожиданные комбинации.

Классные украшения Deepa Gurnani украсят и придадут весенней бодрости любому наряду, или, например, вещи неоновых цветов. Я обычно не фанат, но иногда одна яркая деталь делает весь образ, например, сумка или обувь — идеально для тех, кто не любит эксперименты с основным нарядом. Я подписалась на новинки недели и всегда в курсе обновлений.

Но для весны я уже приобрела несколько здоровских платьев из раздела «распродажа«, они ничем не уступают новым коллекциям и уже даже успела сделать с ними фото. Ниже вы увидите платье re:named, оно замечательно село и хорошего качества, могу от души рекомендовать! А ещё оно само «рисует» талию, потому что у меня на полном серьёзе её нет 🙈

P.S. Автор фото Катя Зерова (её инстаграм)

В разделе «Распродажа» есть специальная вкладка с вещами до 100 долларов, но обычно я просто захожу в основной раздел и сортирую всё по возрастанию цены.

Кстати, раздел с пляжной одеждой и купальниками уже тоже активно обновляется.