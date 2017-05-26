Главный обувный тренд лета 2017 — мюли!

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Помню, годков так в 15-16 я была экстрамодной девчонкой! Тогда половину моего гардероба сосавляли мюли. Эх, знала бы я, каким трендовым наследием обладала…

А если без шуток, мюли – это женская обувь без задника. Их популярность началась задолго до того, как модная индустрия взяла их в свой оборот. Свое название эти туфли получили от слова «mulleus» (мыслитель). Аристократки и придворные дамы любили эту обувь за удобство, часто украшали их перышками, драгоценными камнями, создавая неповторимый стиль. Моду на эту обувь в 60-х годах вернула Мэрилин Монро. А спустя ещё 50 лет они снова с нами

Мюли могут быть как повседневным вариантом обуви, так и праздничным, если они украшены элементами декора. Много красивых моделей можно найти по ссылке и не только мюлей.

Я отобрала 10 пар до $100, которые, надеюсь, приглянутся и вам: белоснежные мюли, которые идеально подойдут для отдыха у моря; замшевые мюли небесного цвета с округлым носком; холщовые мюли с вышивкой; мюли в мужском стиле из плетеной кожи; мюли из парчи на высокой подошве; замшевые мюли с кисточкой; мюли с тиснением под змеиную кожу; замшевые мюли в стиле 70х; элегантные мюли на каблучке; мюли в стиле лоуферов из кожи с эффектом старения; остроносые мюли.

Думаю, можно вернуться к истокам и сменить кеды на мюли хотя бы на это лето 😉