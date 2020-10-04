Garnier BIO — органика, доступная каждому

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2020 год перевернул мир с ног на голову во всех смыслах. Даже в мире косметики. Теперь органическая косметика — не роскошь, а доступная каждому база 🌱

Новая линейка Garnier Bio не только имеет сертификат Ecocert, но также является веганской и ингредиенты для неё закупают по принципу этичной торговли. Линейка основана на шести растениях: василёк, лемонграсс, лавандин, тимьян, аргана, конжак и состоит из 11 средств для разных типов кожи.

Когда я делала распаковку в сториз, некоторые из вас поделились позитивными отзывами, были и те, кто линейку не полюбил, но от этого ещё интереснее попробовать лично и сделать свои выводы. Знакомы с новой серией?