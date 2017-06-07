Fabius — семейный загородный ресторан с итальянским характером. Отзыв

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Если в ближайшее время у вас не предвидится отдых у моря, а укрыться в теньке с бокалом холодного апероля хочется, то загородный ресторан Fabius вам в этом поможет. С одной лишь поправкой — скрываться придётся в теньке от сосновых веток, а не пальмовых

Открывая двери Fabius (Фабиус) вы попадаете в другой мир: компактный с виду фасад за собой скрывает целую Нарнию, не меньше. Двухэтажный ресторан с банкетным залом, огромная летняя площадка, целый двухэтажный дом для детей и даже собственная теплица.

Изюминкой тут является собственная сыроварня, где вы можете наблюдать процесс воочию. Но лучше один раз укусить, чем 10 раз посмотреть, так что обязательно закажите буррату или страчателлу, они тут нежнейшие! Обучал поваров Fabius этому тонкому делу известный сыровар Маурицио Россини. А концепцию меню для ресторана Fabius разработал шеф-повар Вячеслав Исаев.

Ещё из полюбившегося мне — тартар из лосося с маракуйей, а также безумная фокачча с розмарином, приготовленная в дровяной печи. Нежной была печень кролика на сливочной поленте, которая тут относится к горячим закускам. Меню компактное, но тут есть из чего выбрать, как любителям рыбы, так и мясоедам, а, если вы хлебный фанат, как я, то для вас в меню домашняя паста и пицца.

Из десертов особенно запомнилась панна котта и пармезановое мороженое — непривычный вкус и консистенция, но здорово можно разнообразить свой рацион

Но больше всего меня впечатлил детский домик на 2 этажа со спальней для дневного сна, плейстейшном, лабиринтами и прочими развлечениями, которыми можно занять ребёнка.

Отдельно отмечу прекрасный дизайн, яркие акценты в мебели и посуде, множество дерева и меди в оформлении, а также освещение, «обрамляющее» и объединяющее весь интерьер воедино.

Тут можно найти укромный уголок для свидания, тихое место для деловых переговоров, большой стол для компании, несколько вариантов на свежем воздухе, и это всё не беря во внимание уединённый банкетный зал.

Пока ресторан работает в тестовом режиме, но там уже в выходные негде яблоку упасть. Следить за актуальными новостями ресторана можно, подписавшись на facebook или Instagram. По вечерам тут играет живая музыка, а птички поют круглосуточно 😻

Немного из меню:

Моцарелла, страчателла — 85 грн;

Буррата, аффумикато — 98 грн;

Тартар из лосося — 235 грн;

Карпаччо из телятины — 216 грн;

Фокачча с розмарином — 60 грн;

Равиоли с кроликом — 148 грн;

Стейк рибай из ферсмерского украинского мяса — 129 грн;

Стейк рибай чёрный ангус — 365 грн;

Панна котта — 112 грн.

Адрес: Столичное шоссе, 70

Телефон: +38 (050) 324 4046