Эксперимент: Фитнес-тур. Мой опыт и анонс новых спортивных поездок с FM Club
Помните, я ездила покорять Карпатские вершины и заодно проводить время с пользой для здоровья? Так вот, мой первый опыт был очень успешным, потому с радостью поделюсь с вами новыми поездками, которые организовывает. Но пока быстренько расскажу о том, как это было у меня впервые.
И так, сразу оговорюсь, что от спорта я так же далека, как и Плутон от звания планеты. Конечно, в детстве я активничала в плане спорта, но спустя время эта активность угасла и отпала за ненадобностью Так и Плутон, который, кстати, так и не сделал даже одного оборота вокруг Солнца прежде чем его лишили звания планеты. В общем, думаю понятно как у меня обстроят дела и из всей физической активности я приветствую только йогу, которая на меня оказывает не только ментальную, но и физическую гармонию.
Новых туров у FM Club будет сразу два и одновременно: в прекрасный Radisson Bukovel, в который ездила я, и о котором делала целый пост-отзыв по ссылке, а также морской тур в отеле «Причал 80» в центре Затоки.
Кратко расскажу о каждой новой поездке.
Буковель: 24-28 августа, 12 тренировок, 4-х разовое питание, тренер — Зинаида Бондаренко, цена для моих подписчиков — 6500 за человека в двухместном номере. При оформлении поездки просто скажите, что вы от Лизы Красновой 😉 Если вы будете с детьми, то их проживание бесплатное, а также включен завтрак. Больше деталей и подробностей по ссылке.
Затока: 24-27 августа, отель на берегу моря, 3-х разовое питание, тренер Виталина Бендарская (ЕБШ), цена стартует от 3200 за человека. За всеми подробностями переходите по ссылке.
Одесса, говорите? У меня есть другой вариант, не менее прекрасный и без пробок 😜 Последующие три дня я буду колбаситься в фитнес-туре от @equimax_club, так что увидите меня в трениках и кроссовках в третий раз в жизни, кажется 🐝 Это вам не объедаться в одесских ресторанах 💃🏻 #equimaxclub #equimaxclubbukovel
И пока все потели на тренировках, я вела активный образ жизни в социальных сетях, за что получила множество подарков от партнёров: набор миниатюр уходовой косметики Declare, а также Jean d’Arcel, увезла домой удобный коврик для йоги и спортивную резинку Way4you, и малышей Cream Dream beauty kitchen.
Собственно, за это фото с бутылочкой моей любимой «Моршинской», которая всю поездку снабжала нас водой, что меня особо радовало, так как я ещё тот водохлёб, и ещё несколько живописных горных картин, которые я покажу далее, мы и получили наши подарочки. Но, скажу по секрету, что все участники возвращаются домой с подарками от партнёров, так что я просто прикрывала этим свою спортивную лень 😉
Утро тут начинается не с кофе, а с йоги, минералки и здорового питания ☀️ но моя психика не будет здоровой без кофе по утрам, потому я считила и, прячась от бдительных глаз кураторов #equimaxclub #equimaxclubbukovel, после завтрака захомячила чашку сливочного капучино 🙊А чё у вас там во Львове и Одессе, как дела? 😊 #totallyblobdgoestobukovel #totallyblondcom #radissonblubukovel
Фото опубликовано Lizka Krasnova (@totallyblond)
У нас был очень активный график, тренировки с самого утра, которые я, кстати, посещала. И даже успела ощутить приятную крепатуру, которая сопровождала меня до отъезда. Но те занятия, которые я прогуляла, я оправдала восхождением в горы, чтобы полюбоваться и вам показать летние изумительные Карпаты, от которых захватывает дух!
У меня есть миллион десять тысяч фотографий гор, с гор, на гору и с горы 🗻 И если вам не хочется их все видеть, имейте в виду. Я тут до 30 июня #еслишо 😝 И пока #equimaxclub сидели на лекции о здоровом питании, мы поднялись за самыми красивыми видами этого июня 😍 #equimaxclubbukovel #totallyblondgoestobukovel #totallyblondcom
Все, кто активно работал и следовал всем предписаниям, скинули не только лишние килограммы, но и самое приятное — сантиметры. Каждый участник лишился парочки сантиметров, а кто-то даже целых пяти! Представляете! Потому могу смело заявить о действенности программы 😉
И уверяю вас, нигде дома вы не проведёте столько времени с пользой для здоровья и для фигуры, даже если будете колбаситься в спортзале днями напролёт, ведь вид на горы или занятия под шум прибоя куда более мотивируют, а такая поездка, пусть и небольшая, здорово «переключает» мозг и настраивает на позитивный лад 😉 Ещё и в качестве бонуса можно пополнить Instagram потрясными фото!
Я никогда не была в Карпатах зимой ❄️ Для меня горы — чисто летний отдых, когда можно мотать километры и в конце дня умирать от пеших прогулок. Когда дождь стеной и мирная речка глубиной по щиколотку превращается в бурное серое месиво, сносящее всё на своём пути. Когда комары съели твои ноги по колени, но утром ты всё равно ищешь, на какую бы гору взобраться в этот раз. Когда ты думаешь, что поднимешься вверх для красивого кадра, а, добравшись, понимаешь, что ну их всех, этими видами надо любоваться всем сердцем, не тратя время на постановку кадра. Короче, вы поняли, я уже скучаю по утреннему туману, зацепившемуся за верхушки ёлок и пению птиц в 4 утра, которым совершенно всё равно, что ты хочешь спать, отоспишься на море 😄 #totallyblondgoestobukovel #totallyblondcom
Фото опубликовано Lizka Krasnova (@totallyblond)
-
http://crazyezhyk.com Time4Beauty
-
http://totallyblond.com totallyblond
-
http://crazyezhyk.com Time4Beauty
-
http://totallyblond.com totallyblond
-
-
-