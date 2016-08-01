Эксперимент: Фитнес-тур. Мой опыт и анонс новых спортивных поездок с FM Club

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Помните, я ездила покорять Карпатские вершины и заодно проводить время с пользой для здоровья? Так вот, мой первый опыт был очень успешным, потому с радостью поделюсь с вами новыми поездками, которые организовывает. Но пока быстренько расскажу о том, как это было у меня впервые.

И так, сразу оговорюсь, что от спорта я так же далека, как и Плутон от звания планеты. Конечно, в детстве я активничала в плане спорта, но спустя время эта активность угасла и отпала за ненадобностью Так и Плутон, который, кстати, так и не сделал даже одного оборота вокруг Солнца прежде чем его лишили звания планеты. В общем, думаю понятно как у меня обстроят дела и из всей физической активности я приветствую только йогу, которая на меня оказывает не только ментальную, но и физическую гармонию.

Новых туров у FM Club будет сразу два и одновременно: в прекрасный Radisson Bukovel, в который ездила я, и о котором делала целый пост-отзыв по ссылке, а также морской тур в отеле «Причал 80» в центре Затоки.

Кратко расскажу о каждой новой поездке.

Буковель: 24-28 августа, 12 тренировок, 4-х разовое питание, тренер — Зинаида Бондаренко, цена для моих подписчиков — 6500 за человека в двухместном номере. При оформлении поездки просто скажите, что вы от Лизы Красновой 😉 Если вы будете с детьми, то их проживание бесплатное, а также включен завтрак. Больше деталей и подробностей по ссылке.

Затока: 24-27 августа, отель на берегу моря, 3-х разовое питание, тренер Виталина Бендарская (ЕБШ), цена стартует от 3200 за человека. За всеми подробностями переходите по ссылке.

И пока все потели на тренировках, я вела активный образ жизни в социальных сетях, за что получила множество подарков от партнёров: набор миниатюр уходовой косметики Declare, а также Jean d’Arcel, увезла домой удобный коврик для йоги и спортивную резинку Way4you, и малышей Cream Dream beauty kitchen.

Собственно, за это фото с бутылочкой моей любимой «Моршинской», которая всю поездку снабжала нас водой, что меня особо радовало, так как я ещё тот водохлёб, и ещё несколько живописных горных картин, которые я покажу далее, мы и получили наши подарочки. Но, скажу по секрету, что все участники возвращаются домой с подарками от партнёров, так что я просто прикрывала этим свою спортивную лень 😉

У нас был очень активный график, тренировки с самого утра, которые я, кстати, посещала. И даже успела ощутить приятную крепатуру, которая сопровождала меня до отъезда. Но те занятия, которые я прогуляла, я оправдала восхождением в горы, чтобы полюбоваться и вам показать летние изумительные Карпаты, от которых захватывает дух!



Все, кто активно работал и следовал всем предписаниям, скинули не только лишние килограммы, но и самое приятное — сантиметры. Каждый участник лишился парочки сантиметров, а кто-то даже целых пяти! Представляете! Потому могу смело заявить о действенности программы 😉

И уверяю вас, нигде дома вы не проведёте столько времени с пользой для здоровья и для фигуры, даже если будете колбаситься в спортзале днями напролёт, ведь вид на горы или занятия под шум прибоя куда более мотивируют, а такая поездка, пусть и небольшая, здорово «переключает» мозг и настраивает на позитивный лад 😉 Ещё и в качестве бонуса можно пополнить Instagram потрясными фото!