Держим курс на натуральность! Изучаем тренд естественной красоты и тестируем сыворотку для роста ресниц Eyelash booster

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В моей жизни никогда не было искусственной красоты. В том смысле, что я никогда не наращивала волосы, ногти или ресницы. Я даже волосы ни разу не красила. Наверное потому я вполне скептически отношусь ко всему ненатуральному и приклеенному, особенно если это сильно заметно и просто кричит о своём происхождении. Тем более, одним из основных бьюти-трендов нового сезона является натуральность!

Макияж должен максимально подчеркнуть вашу красоту, при этом оставаясь натуральным и лёгким. В повседневной жизни лучше делать макияжи с акцентом на глаза, отдавая предпочтение кремовым текстурам, которые обеспечат хорошую стойкость и максимальную «живость» вашего образа, что особенно актуально в условиях нашей серой средней полосы. Мы отошли от манекенного контуринга в стиле Ким и пришли к естественной нежной красоте, в которой подчёркнуто живое сияние кожи, небрежные брови, а также невинный взгляд под тенью пушистых ресниц. Именно потому большое внимание в новом сезоне отдано средствам для бровей и ресниц.

Одно из средств, созданных помочь нам в преумножении нашей естественной красоты, попало ко мне на тестирование. А так как продукт даёт длительный и накопительный эффект, я хочу провести этот тест-драйв вместе с вами на протяжении 30 дней. Изучать мы будем сыворотку для роста ресниц Eyelash booster, первые результаты от использования которой можно увидеть уже через 30 дней, а максимальный эффект – через 6-8 недель.

Подробнее о сыворотке можно прочитать по ссылке, а от себя скажу, что это первый продукт, к которому я прониклась доверием, так как всё, что касается глаз, вызывает у меня обычно сильный скепсис.

На 0 этапе тестирования мы имеем вполне неплохие задатки, но нет предела совершенству, правда?

Как минимум я надеюсь, что прибавится густота, а также плотность самих ресниц. А вы настроены решительно?

Этап 2

Как и обещала, делюсь с вами своим промежуточным результатом тестирования сыворотки. Говорят, что первый видимый результат проявляется спустя месяц тестирования, но так как нам с вами всем хочется всего и сразу, сообщаю, что даже через 2 недели уже можно заметить первые проблески.

Я наносила сыворотку, как и полагается, раз в день, обычно перед сном. Первую неделю результатов не было вообще. Но, спустя дней 10, я заметила, что при нанесении туши стало казаться, что веко дополнительно подведено лайнером. Тут я и заметила, что стали отрастать небольшие новые ресницы, но они пока больше похожи на пушок, так как их довольно много и они коротенькие. Зато создаётся эффект густоты и плотности линии роста ресниц, что смотрится очень красиво. Прибавления в длине своих «взрослых» ресниц пока не наблюдаю, но как ранее писала, я на это не уповаю, меня больше интересует густота и улучшение того, что уже есть.

Хочу также отметить, что у меня нет никаких неприятных ощущений при применении сыворотки. Первое время с непривычки наносила слишком много продукта, наверное, надеялась, что чем погуще нанесу, тем скорее отрастёт Так вот когда излишек попадал в глаз, могло немного пощипывать, но я уняла своё усердие и больше никаких проблем не возникало.

Я поделилась с вами первыми результатами. Если тенденция будет сохраняться, то спустя ещё две недели у меня будет целый веер из ресниц. А на сегодня они выглядят вот так (на фото заметные тоненькие baby-ресницы, которые уже визуально добавляют объём всему ресничному ряду).

P.S. Отмечу важный для себя факт: кожа век никак не меняет свой цвет. У меня не возникло гиперпигментации, которой я так боялась из-за прочитанных ранее побочных действии от использования других сывороток. Это нюанс для тех, кто может тоже читал ту статью в одном из первых выпусков Allure, а потом ночами плохо спал.