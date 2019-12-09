Цвет 2020 года по версии PANTONE — Классический синий Classic Blue 19-4052

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Первое, что я подумала, когда увидела сайт Pantone и выбранный им цвет 2020 года: «Наконец-то, хоть какой-то оттенок смогут носить все без исключения!». И это святая правда, ведь цвет 2020 года — «Классический синий» Classic Blue 19-4052, который подходит мужчинам и женщинам, который нарядный и сдержанный одновременно, который красив на любом оттенке кожи и выглядит здорово в любом предмете гардероба, будь то смокинг или кеды.

PANTONE 19-4052 Classic Blue, неагрессивный и легко комбинируемый с другими цветами, универсальный и спокойный оттенок.

Более 20 лет «Цвет года» от Pantone влиял на разработку продуктов и принятие решений о покупке во многих отраслях, включая моду, предметы интерьера, промышленный дизайн, т.д.

Процесс выбора цвета Pantone года требует вдумчивого анализа тенденций. Чтобы прийти к выбору каждый год, эксперты по цвету Pantone из Pantone Color Institute объединяют мир, ища новые цветовые влияния. Это может включать в себя индустрию развлечений и фильмы, коллекции произведений искусства для путешествующих и новых художников, моду, все области дизайна, популярные направления для путешествий, а также новые образы жизни, игровые стили и социально-экономические условия. Влияние также может быть вызвано новыми технологиями, материалами, текстурами и эффектами, которые влияют на цвет, соответствующими платформами социальных сетей и даже предстоящими спортивными событиями, которые привлекают внимание всего мира.

Как вам цвет 2020 года? Я в восторге! А вы? Ниже напомню вам цвета прошлых лет.