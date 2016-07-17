Что взять с собой в отпуск: советы по летнему гардеробу

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Каждый раз, визуализируя поездку на море, я воображаю, как буду делать красивые фото с новых нарядах на берегу моря. Оказывается, так делает почти каждая девочка А редакторы моды на сайте SHOPBOP.com даже подготовили подборку своих любимых летних look’ов, которые, возможно, вдохновят и вас, если вы ещё не придумали, что положить в чемодан на каникулы.

О том, как модные редакторы собираются в путешествие, смотрите по ссылке, где отобраны коллажи с нарядами на любой случай: будь то день у бассейна или экскурсия по старинному городу. А также мне приглянулись две полезные летние подборки тут и тут.

Не дают покоя мне и вещи с вышивкой, которая уютненько разместилась на топах, платьях, шортах и комбинезонах! Все варианты ждут вас тут, а мои любимцы: мини-платье STYLEKEEPERS с комбинированной вышивкой небесно-голубого цвета, топ с открытыми плечами от одного из моих любимых брендов — Free People, и два супер-комбинезона из тончайшей ткани тут и тут, каждый из которых мне нравится настолько, что, кажется, придётся брать оба 😀

И нелишней будет подборка головных уборов и прочих аксессуаров, которые спасут этим летом от невыносимой жары, так что заглядывайте по ссылке 😉