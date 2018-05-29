Чемоданное настроение: вещи, которые нужны вам в отпуске

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Наверное, больше чем путешествовать, я люблю поесть. А поесть в путешествии — это вообще идеальное комбо. Собрать чемодан для меня не составляет труда, и во многом это заслуга того, что я всегда держу в телефоне список нужных вещей, куда бы я ни ехала. SHOPBOP создали подборку вещей, необходимых для отпуска, а также подборку путешественницы, но я хочу выделить кое-что от себя, исходя из своих проверенных покупок на SHOPBOP.com.

Конечно же, первый и самый важный пункт — чемодан! Или рюкзак. Но я всё же за чемодан, ведь едет он сам, в случае непредвиденных покупок его можно сдать в багаж, а еще на нём можно посидеть, когда все свободные места заняты.

Я проехала не одну сотню километров с чемоданом Herschel Supply Co., он компактный и вместительный, а его главный бонус — 4 колесика, двигающиеся во всех направлениях. Несмотря на миниатюрность, он магическим образом вмещает вещей и на 2 дня, и на 2 недели. Обычно я беру его в ручную кладь, а когда он толстеет после шопинга в поездке, сдаю его в багаж и горя не знаю.

Herschel Supply Co. специализируются на производстве сумок и товаров для путешествий, качество которых пока не вызвало у меня ни малейших сомнений, потому смело могу рекомендовать. Весь ассортимент можно посмотреть тут.

Если вы путешествуете через океан, наверняка вам пригодится адаптер 5-в-1, который выручит в любой розеточной ситуации. Он всегда лежит у меня в чемодане, потому что однажды с меня затребовали 5 Евро в день за адаптер в пятизвёздочной гостинице, где номер стоил 2000 Евро. Это как вообще? И во избежание таких казусов я обзавелась адаптером. Вообще у бренда Flight 001 масса полезных штук для путешествий, можете ознакомиться тут.

Также очень полезной будет дорожная подушка, например, надувная или с наполнителем. Но лично я заметила за надувными один косяк — они сдуваются во время сна, если ваша голова слишком умная и тяжелая 😂 А с наполнителем занимает много места, зато всегда пухленькая. В общем, я кинула глаз на подушку ban.do Paradise Getaway, а вы решайте сами.

Если вы обладаете хоть какой-то длинной волос, наверняка вам будет полезен набор аксессуаров для волос Shopbop x Kitsch, который состоит из «крабиков», невидимок и мягких резинок. У Kitsch вообще масса симпатичных аксессуаров для волос без всяких вытребенек, смотрите сами.

Ещё со мной всегда сланцы, кроссовки, солнцезащитные очки, зонтик и маленький кошелёчек для путешествия, в котором мне не нужен большой кошелёк со всеми моими карточками. Стоит обратить внимание и на подборку вещей для отпуска со скидкой, уверена, вам что-то приглянется.

А что всегда вы берёте с собой в поездку?