Цели Yves Rocher — к 2025 году использовать 100% переработанный пластик

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Я к вам с прекрасными новостями — с октября 2020 года все флаконы продукции Yves Rocher будут изготовлены из переработанного и пригодного для последующего использования PET-пластика. Так как бренд борется за сохранение природы и постоянно внедряет всевозможные эко-инициативы, такой шаг является очень важным!

«Мы не стремимся быть лучшими в мире. Наша цель — быть лучшими для мира», — Брис Роше, председатель совета директоров и генеральный директор Yves Rocher, не прекращает подчеркивать важность этого тезиса, — «каждый раз, выбрасывая пластик в специальные баки для сортировки отходов, вы даете ему вторую жизнь. Именно этот материал мы используем для изготовления наших флаконов.»

Yves Rocher производит почти 135 000 000 флаконов в год. Согласно прогнозу продаж 2020 года, новая экологическая упаковка позволит компании отказаться от использования 2700 тонн пластика! Цель бренда Yves Rocher — к 2025 году производить все элементы упаковки из 100% переработанного пластика и сократить его потребление на 20%.

Продукция в обновленной упаковке будет выделяться на фоне других флаконов и отличаться сероватым оттенком, но станет «зеленее»!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Вышеуказанное не касается:

• пластика для производства крышек, этикеток, дозаторов. Но бренд продолжает работать над возможностью использования переработанного пластика в этих деталях упаковки;

• флаконов жидкости для снятия лака. Они изготовлены не из ПЭТ по техническим причинам (несовместимость материалов продукта и упаковки), однако подлежат вторичной переработке. Работа над поиском альтернативных вариантов продолжается;

• Рождественской коллекции 2020 года, производство которой было запущено в реализации данной инициативы (упаковка коллекции содержит 25% переработанного ПЭТ).

О том, как правильно сортировать бьюти-баночки, я рассказывала тут ♻️