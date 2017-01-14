Бьюти-эксперимент: Делаем окрашивание омбре дома. Тестируем консилеры для волос L’Oreal Paris Magic Retouch. Отзыв

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Не так давно на полках магазинов появилось диковинное средство для волос — спреи с интригующим позиционированием «консилеры для волос» L’Oreal Paris Magic Retouch, предназначенные для закрашивания отросших корней и седины. Так как ни тем, ни другим я не страдаю, решила протестировать это средство более интересным методом: сделав себе омбре в домашних условиях. Ниже покажу технологию и результат, а также расскажу подробнее о самом продукте.

За первый день видео на моём YouTube-канале посмотрело 12 тысяч человек и мне показалось, что тема довольно интересная. Конечно, эта штучка никогда не заменит вам поход в парикмахеру, но в качестве разового эксперимента очень здорово, не так ли? Собрав огромный пул вопросов под видео я и созрела на этот пост.

От производителя: В линейке представлено 5 оттенков: светло-русый, русый, каштановый, тёмно-каштановый и чёрный.

Ниже на картинке заметно, что оба светлых оттенка обладают некоторой зеленцой, что который даже для моего натурального блонда выглядит очень сомнительно и навряд ли подойдёт обладательницам тёмных корней, он на них даст странный отлив дешёвой парикмахерской. Мы, кстати, пробовали 😉 Оба каштановых оттенка очень хороший, они натурально смотрятся, тёмно-каштановый подойдёт даже брюнеткам. А вот чёрный это просто смола, он даёт оттенок фломастера и вряд ли он подойдёт кому-то, кроме Эльвиры Повелительницы Тьмы.

Завялено, что Magic Retouch мгновенно закрашивает корни и седину, совершенно попадает в цвет и держится до следующего мытья. По двум последним пунктам мне хочется сказать: «ну, камооон гайз!»

Мои впечатления: Во-первых, я считаю это средство очень любопытным, так как американском YouTube уже давно вижу подобные штуки, но в люксовом сегменте. Уже и тени для волос продают, чтобы затемнить линию роста волос и недостающие элементы, до чего только техника не дошла.

Во-вторых, важно понимать, что этот волшебный спрей не заменит вам поход в парикмахерскую. С ним вы не сможете перестать краситься, надеясь вернуть свой природный цвет, «прикрывая» разницу в оттенке волос этим спреем, пока не отрастёт.

В-третьих, у Magic Retouch есть ряд нюансов, делающих его средством скорой помощи, а не постоянной панацеей:

Это очень быстро и просто! Вам достаточно научиться держать руку не ближе 10 см к корням, тогда оттенок будет равномерно распыляться, создавая однородное покрытие. При этом важно плавно двигать рукой по волосам, чтобы не застрять на одной точке и не поставить кляксу. Если держать средство близко к голове, вы будете получать полосы, вроде вас красил неумелый маляр.

Это не смывается с первого раза, как заявлено на флаконе. Конечно, всё зависит от количества нанесённого продукта, но полностью пигмент сходит примерно на 2-3 мытьё. То, что я накрасила на своей голове смылось полностью через 6 помывок головы с применением шампуня глубокой очистки и маски. При этом, чтобы поскорее смыть цвет, я наносила маску на всю длину волос каждое мытьё дважды, вмассировала в волосы, чтобы они поскорее отдали пигмент, так как всем известно, что именно масло растворяет пигмент. По этой же причине людям с окрашенными волосами любой парикмахер порекомендует не налягать на масляные текстуры 😉

Сразу после нанесения волосы становятся матовыми и жёсткими на ощупь. Если наносить, как я, на всю длину, оставьте попытки это легко расчесать, так как жёсткие по структуре волосы цепляются друг за друга. Если же наносить средство умерено, оно всё равно даст немного сухой эффект, так как это буквально краска в баллончике.

Пока волосы не высохли, средство может пачкать вас и одежду. Полностью оно высыхает за минуту. Но, если в каким-то образом снова намочите волосы (вспотеете, попадёте под дождь), то они снова начнут вас пачкать. Во время мытья волос заложите отдельное время на мытьё ванны.

Кажется, это все важные пункты, которые я хотела для вас отметить. Ниже прикрепляю фото волос после 3 мытья. Видно, что цвет стал почти однородным, но всё же темнее моего натурального оттенка волос. Я заметила крутую штуку — при смывании каштонового оттенка, волосы покрываются однородным тёмным «налётом», что даёт красивый холодный отлив. Думаю, что буду продолжать так экспериментировать: наносить спрей перед мытьём головы и смывать, чтобы избавиться от сухости волосы и получения однотонного распределения.

В общем и целом, это интересное средство, которое мне кажется более применимым для шатенок и брюнеток. Крашеных блондинок не спасти, не стоит уповать на какие-то волшебные средства, кроме рук мастера салона красоты. Я же буду продолжать экспериментировать с этими новинками и может позже покажу какой-то новый прикольный тьюториал.

Цена вопроса: 110 грн. (в официальном интернет-магазине по ссылке)