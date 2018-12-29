Блестяще! Беспроигрышный вариант новгоднего наряда

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Признайтесь, вы уже сошли с ума, размышляя над тем, в чём и как отметить новый год? Нет? Тогда мы идём к вам Я не фанат наряжаться под стиль того животного, чей год по Китайском календарю наступает. Да и наступает он далеко не 31 декабря. Потому у меня для вас 2 предложения:

Расслабиться Если вы реально собираете привлекать блага, которые сулит нам год 2019, который пройдёт под знаком Желтой Земляной Свиньи, присмотреться к вариантам ниже 😉

Цветовую гамму новогоднего платья можно выбирать, основываясь на персональных ожиданиях. Например, учение Фен-шуй предлагает несколько вариантов: чтобы улучшить благосостояние, выбирайте оттенки желтого спектра и золотой; чтобы укрепить здоровье — оранжевый; если хотите спокойствия — светло-бежевый или мягкий коричневый; а если вы родились в год Свиньи, то ваш цвет настроения — черный

А ещё надо блёсток и сияния. Да побольше! Если вы переживаете, что слишком блестящих вас унесут сороки, то можете добавить хотя бы аксессуары с пайетками. Или можно выбрать наряд в оттенках драгоценных камней: изумруд, аметист, рубин… Совершенно шикарно будут смотреться наряды из бархата, но с ними стоит поосторжничать, так как этот материал довольно коварный и может визуально прибавить пару лишних сантиметров. Круто и нарядно будет смотреться костюм, если обыграть его массивными украшениями, либо выбрать не «офисную» ткань.

Подбирать обновки в новогоднее время — мой любимый вариант: можно долго сидеть на сайте, выбирать, а не бежать, как угорелый, чтобы успеть первым купить что-то, как на Чёрную пятницу Потому предлагаю заглянуть в раздел «Распродажа«, потом обязательно заглянуть в раздел с финальными скидками, окинуть взглядом акционные предложения бутика дизайнеров, и бегом в раздел с добавлениями к скидкам.

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