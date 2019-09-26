Благотворительный проект «Здійсни мрію» запустит в космос детские мечты

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Украинский космический центр запустит во Вселенную сигнал со 100 000 детскими мечтами!

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Событие состоится в субботу, 28 сентября, в 20:00 на мощной космической станции, которая находится в Золочево Львовской области.

Вместе с командой благотворительного проекта «Здійсни мрію» работает Государственное космическое агентство, которое организует кодирование и передачу радиосигнала из детских рисунков на 41 световой год во Вселенную. Пиксели мечтаний будут находиться в космическом пространстве вечность 💫

Мечты украинских детей полетят к звездам со скоростью почти 3 миллиона метров в секунду и преодолеют расстояние в 400 триллионов километров. Ученые говорят о вероятности ответа на сигнал от внеземных цивилизаций нашей Галактики 👽

«Мы создали специальную программу для преобразования мечтаний в пиксели для их отправки. Провели тестирование оборудования и можем сказать, что никогда раньше отправка такого объема данных за один раз не происходила. Наша команда будет работать в течение целого месяца с этой миссией под названием «Промінь мрій». Мы уже знаем подробный маршрут на карте звездного неба, по которому полетят мечты», — отмечает руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

«Отслеживать, где находится Луч Мечтаний после отправки можно будет благодаря математическим расчетам. Изображения закодированы простыми числами. Это даст возможность внеземным цивилизациям его легко понять. Рисков такой Космической Миссии нет. Сигнал не может повредить никаким космическим аппаратам и в целом он является экологичным. В Конвенции ООН содержится пункт, который позволяет отправлять сигналы в космос, если они несут позитивный посыл и там нет агрессии. Информация с рисунками детских мечтаний такой точно есть. За одну секунду сигнал будет проходить 300 тыс километров. И он будет лететь 41 световой год к планетной системе TRAPPIST-1, которая находится в созвездии Водолея. Там есть четыре экзопланеты, которые соответствуют критериям наличия жизни, а значит, возможно, там есть жидкая вода, а значит и жизнь. Их презентовали NASA и внесли в каталог в 2017 году.», — добавляет Присяжный.

Одновременно с радиосигналом мечты в космос 28 сентября на главной улице страны по адресу Крещатик 36 на Kyiv Lights Festival время в небо взлетит световой луч — это будет художественная визуализация космического события. Золочев — Киев — Вселенная — планета TRAPPISTA-1.

Дополненная реальность будет совмещена с 3D мапингом, и невероятная картинка откроется на всем здании Киевской городской государственной администрации на Хрещатик 36. Авторы- художники SKILZ. Вход на фестиваль будет свободным, а каждый присутствующий сможет приобщиться к историческому событию, увидеть мечты и включить дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний, дотронуться до мечты через свой смартфон, делать фото и видео. Для этого необходимо установить специальное бесплатное приложение Promin Mriy (Промінь мрій). Ожидается более 500 000 посетителей за два дня.

Как мечты полетят к звездам радиосигналом и светом одновременно с двух точек можно будет наблюдать в прямом эфире ТСН и на онлайн трансляции. Об этом событии будет снят документальный фильм

Рисунки детских мечтаний в течение года собирались во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія в туре по городам и онлайн, в частности, на уроках мечтаний в школах и больницах страны. В Космос полетят рисунки детей, мечтающих о мире, найти свою семью, возвращении домой, быть здоровыми, сыграть в футбол с марсианами, покатать маму в космос, стать котом, отрастить хвост русалки, изобрести новые источники энергии, научиться летать, чтобы все животные не умирали, останавливать время, открыть портал счастья, побывать в волшебном лесу и еще множество невероятных идей и надежд. Во время нажатия кнопки Пуск на космической станции и в пункте управления миссией будут присутствовать дети-мечтатели со всех областей страны.

Организатором и инициатором запуска мечтаний в космос выступила команда украинского благотворительного проекта «Здійсни мрію» 1+1 медиа. Меценатами стали Альфа-Банк Украина и Освитория. За три года существования в проекте были исполнены грандиозные мечты детей, которые борются за жизнь — путешествие в Бразилию и знакомство со звездами футбола, создание Супермобиля, бал Принцессы, съемки в популярных сериалах и даже знакомство с Драконом из мультика в Дубаи, встреча с Криштиану Роналду, Ником Вуйчичем, Роботом Софией и др.

Проект Здійсни мрію стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. Его реализуют «1+1 медиа» и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ти не один». Проект осуществляет мечты детей со сложными заболеваниями, вдохновляет их верить в себя, радоваться жизни, дарит целительные эмоции. Каждый может стать волшебником и подарить мечту ребенку, — на сайте wish1plus1.ua или отправить смс по номеру 4400 с любой суммой пожертвования. Номер смс действительный только для абонентов Киевстар, которые используют пакет по предоплате.