Бальзам для тела NIVEA SOS от сухости и шелушения. Отзыв

0 0 0 0 Поделиться

Думаю, каждый из вас в курсе, что летом кожа почему-то сохнет даже больше, чем зимой. Если вы не в курсе, то вам крупно повезло, и вы просто не подвержены пагубному влиянию солнца и лета на вашу кожу. А вот я подвержена, хотя и считаю лето лучшим бьюти-временем года. Просто я провожу каждый день с удовольствием и запасаюсь увлажняющими средствами. Об одном из них вам расскажу 😉

Конечно, я всегда-всегда наношу солнцезащитные средства на кожу перед выходом на солнце. Даже если я просто выбегаю в гастроном за хлебом и пройти мне всего два квартала, я использую крем с SPF на всех открытых участках. А после таких солнечных ванн я всегда использую увлажняющие средства. Этим летом от сухости кожи меня спасает бальзам для тела NIVEA из серии SOS для очень сухой кожи.

Мои впечатления: бальзам для тела NIVEA SOS от сухости и шелушения имеет типичный аромат средств NIVEA, знакомый нам всем из детства По консистенции он, как взбитый крем, чуть плотнее молочка для тела, но не такой плотный, как кремы в жестяных баночках. При этом формула у него довольно питательная и ощущение напитанности приходит сразу после нанесения средства. Через несколько минут вы вообще перестаёте ощущать его на своей коже, но эффект сохраняется на коже очень долго. По сути, на баночке заявлено увлажнение на 48 часов и оно, бесспорно, присутствует. Даже после принятия душа кожу не стягивает, и она как бы окутана продуктом. Если вы любитель очень лёгких текстур, этот бальзам может быть для вас тяжеловат, потому посоветовала бы молочко для тела в синей бутылочке, оно более лёгкое, но тоже действенное.

NIVEA SOS отлично «заходит» после загара, так как содержит пантенол, который успокаивает кожу, а также ощутимо питает её, продлевая загар, ведь все знают, что красивый загар может быть только на хорошо увлажнённой коже.

Я использую его через день, так как эффекта мне хватает с головой, иногда даже наношу его на ещё влажную кожу, чтобы продукт впитался быстрее и лёг тоньше. Это, кстати, совет от косметологов, которые рекомендуют увлажняющие средства наносить на кожу сразу после тоника, не дожидаясь, пока он впитается. Они, естественно, говорили о лице, но чем остальное тело хуже, надо и его баловать 😉

А какими средствами вы пользуетесь летом, чтобы восстановить кожу после загара или просто избавиться от сухости и стянутости?