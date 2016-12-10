Ароматы The Body Shop из коллекции Elixirs of Nature: Nigritella и Widdringtonia. Отзыв

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Спешу с вами поделиться отзывом на два аромата The Body Shop из парфюмерной коллекции Elixirs of Nature, а именно: дурманящий Nigritella и бодрящий Widdringtonia. Они хоть и входят в одну коллекцию, по настроению очень разные, как и каждый их пяти ароматов этой «семьи».

Коллкция Elixirs of Nature – квинтэссенция редчайших природных ароматов, каждый из которых может навсегда исчезнуть с лица земли. Потому, чтобы сохранить их навсегда, а также привлечь внимание к проблеме, были созданы пять ароматов: Widdringtonia, Swietenia, Bowhanti, Nigritella и Kahaia. Используя инновационную недеструктивную технологию, были извлечены экстракты уникальных растений безопасным методом, позволяющим им расти и цвести в дикой природе, а нам — наслаждаться глубокими ароматами.

Вся коллекция создана в концентрации парфюмерной воды, а аромат заточён во флаконы из переработанного стекла с деревянной крышечкой с тиснением. Также каждый флакон имеет графировку, а отличаются они лишь оттенком жидкости внутри и этикеткой.

Мои впечатления: Парфюмерная вода Nigritella с первой ноты накрывает облаком из цветов, вынырнув из которого вы попадаете в густую ванильную базу. Это очень тёплый аромат, плотный и тягучий, он буквально повисает в воздухе, окутывая вас аурой уюта. Однозначно зимний парфюм, он подойдёт тем, кто любит сладкие гурманские ноты, потому что ванильный привкус будет с вами очень и очень долго. Композиция состоит из нот красной ванильной орхидеи, туберозы и ванили, потому даже не надейтесь на то, что он «выветрится», он будет таким же глубоким с первой по последнюю минуту, конечно, концентрация уменьшится, но нежным ароматом сладкой ваты он не станет никогда. Так что подумайте, хотите ли вы с ним соперничать, или готовы сосуществовать во взаимной любви? 😉

В то время как Widdringtonia это скорее верный «дружочек» и аромат-компаньон, который будет напоминать о себе тогда, когда вы этого захотите, а не заполнять собой всё пространство. Он подойдёт мужчинам и женщинам. Несмотря на абсолютно яркий древесный аромат, присущий скорее мужским парфюмам, Widdringtonia всё же очень нежно ложится на женскую кожу, раскрываясь тёплыми аккордами. А вот на мужской звучит абсолютно иначе: яркий, сочный, немного холодный и освежающий, как утро в лесу. В композиции: кедр Кланвильяма, шалфей и ветивер — мой любимый компонент в мужских ароматах, кстати.

Мне оба этих аромата напоминают семейную пару: она вся яркая и артистичная, а он — спокойный и сдержанный, настоящая «каменная стена».

Вся коллекция ароматов доступна по ссылке, а в честь новогодних праздников, ещё и с 25% скидкой 😉

Цена вопроса: 3990 руб. / 50 ml

Продукт предоставлен на тестирование PR-отделомThe Body Shop