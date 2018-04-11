Анонс: высадка деревьев вместе с брендом Yves Rocher — «Озеленим планету вместе»

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Если вы знаете меня давно, наверняка, в в курсе, что я бешеная цветочница. Я обожаю живые цветы на клумбах, срезанные цветы в вазах и все подоконники в моей квартире уставлены вазонами со всевозможными растениями. Прошлым летом мне даже удалось прорастить косточку авокадо и к пенсии я очень надеюсь на первый урожай 😂Также у меня в вазоне растёт небольшая ёлочка, которую 5 лет назад я привезла с собой из заповедника под Львовом, где мы вместе с брендом Yves Rocher высаживали саженцы под эгидой проекта «Озеленим планету вместе». Про это путешествие и невероятный опыт можете почитать по ссылке.

Данный проект Фонда Yves Rocher под эгидой Института Франции реализуется в Украине с 2012 года, и на сегодняшний день совместными усилиями украинского филиала и Фонда высажено 406 400 деревьев! В этом году цель остается неизменной – 100 000 деревьев.

Если вы желаете поучаствовать в проекте и предложить свои руки не для скуки, а для доброго дела — озеленения нашей прекрасной страны и планеты, то ближайшая высадка запланирована на 20 апреля с 8:00 до 19:00 в Житомирской области (с. Славенщина, Народицький р-н, Житомирська обл., географические координаты 51о15ʹ23ʹ с. ш., 29о09ʹ07ʹ в. д.).

Дресс-код: удобная одежда и обувь для работы на земле. Лопату и садовые перчатки вам выдадут, от вас нужно иметь только хорошее настроение и желание внести свой вклад в восстановление экосистемы нашей страны 🌱