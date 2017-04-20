Анонс: Открытие флагманского магазина NYX Professional Makeup в Киеве

0 0 0 0 Поделиться

Вы уже определились с планами на субботу? Если нет, то у меня для вас отличная идея, а если да, то отмените все планы, ведь в эту субботу, 22 апреля, в 10:00 в ТРЦ Skymall (2-й этаж, центральный атриум) состоится грандиозное открытие второго флагманского магазина NYX Professional Makeup!

В честь открытия бренд приготовил много подарков! 🎁 Всё, что нужно сделать, чтобы получить один из них:

✅ сфотографироваться на открытии, выложить это фото с хештегом #nyxcosmetics_skymall и подписаться на профиль бренда в Instagram — @nyxcosmetics_ua

✅ Показать это фото промоутерам и получить в подарок культовую косметичку 🎁

Кроме этого вас ждут подарки за покупку:

💄 Жидкая матовая помада для губ в подарок первым 100 покупателям!

👁 Карандаш для век или демакияж для губ за покупку от 3-х средств!

✨ Палетка хайлайтеров Strobe Of Genius за покупку от 4-х средств!

💼 Мини-кейс для макияжа за покупку на сумму свыше 1900 грн.

И, конечно же, встреча с любимыми блогерами, мастер-классы по креативному макияжу от ведущих визажистов, хорошее настроение и много других приятных сюрпризов! 👌🏻 Все подробности в профиле @nyxcosmetics_ua! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей бренда 😉