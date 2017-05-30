Анонс: Бренд L.A. Girl теперь в Украине! Открытие корнера в Киеве 3 и 4 июня

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Этим летом нас ожидает прекрасное открытие — американский бренд декоративной косметики L.A. Girl открывает свой первый корнер в Украине! Громкое открытие с подарками и сюрпризами пройдёт в ближайшие выходные, 3 и 4 июня в ТРЦ SkyMall (2 этаж)! Уверена, вы не пропустите этот корнер 😉

Вас ожидают гарантированные подарки:

Первым 50-ти покупательницам в подарок карандаш для губ; При покупке от 2-х средств в подарок знаменитая жидкая матовая помада; При покупке от 1500 грн. — набор теней для коррекции бровей!

Но не расстраивайтесь, если вы не из Киева. Теперь продукцию бренда можно купить в официальном интернет-магазине

Если вы не можете попасть на открытие корнера в г. Киев — не

расстраивайтесь! Вы сможете сделать заказ и стать участником акции на

нашем официальном сайте lagirlcosmetics.com.ua! Все акции дублируются на сайте с отдельным подарочным фондом, так что на выходных вам точно будет чем заняться 😉