Акция «Скидка -40% на ВСЁ!» в BROCARD в ТЦ «Среднефонтанский», Одесса

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Всем привет! Я к вам с хорошими бьюти-новостями. До 31 июля включительно в магазине BROCARD в ТЦ «Среднефонтанский» (пер. Семафорный, 4), который находится в славном морском городе Одессе, действует акция «Скидка -40% на ВСЁ!». Так что, если вы житель Одессы или частый гость, у вас будет ещё один повод полюбить этот чудесный город!

Акция распространяется на весь ассортимент магазина, в ней принимают участие более десяти тысяч наименований товаров, кроме подарочных карт. Во время акции не действуют другие акции и скидки, в том числе по дисконтным картам, а также акция не действует при расчёте за товар подарочными картами.

В период акции каждому покупателю выдается в подарок карта на скидку -40% на следующую покупку, которая дает право на одноразовую скидку -40% на весь ассортимент парфюмерно-косметической продукции, кроме подарочных карт, товаров по специальным ценам и со скидками, в период с 1 по 31 августа 2016 г. в магазине BROCARD ТЦ «Среднефонтанский».

Дополнительная информация об акции, перечень акционных товаров, размер скидки и соотношение размера скидки к предыдущей цене реализации товара уточняйте у консультантов магазина.