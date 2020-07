20 лет легендарному цветку KENZO

0 0 0 0 Поделиться

Помню то время, когда мир всколыхнул новый парфюм — это был революционный Flower by Kenzo, будораживший умы и своим небывалым флаконом с цветком, как будто растущим внутри, и своей композицией с ладаном и чёрной смородиной. Это был далёкий уже 2000 год…

⠀

Прошло 20 лет и в честь юбилея бренд выпустил версию Flower by Kenzo Poppy Bouquet с сочной грушей, болгарской розой, гарденией и миндальным деревом в букете 💐

⠀

Аромат яркий, стойкий, вкусный — как летний нектар дивного цветка! Композицию составил парфюмер Альберто Морильяса, как и первую версию, но теперь свои усилия он объединил с Дорой Бериче, чтобы воплотить в жизнь мифический аромат мака — цветка без запаха!

⠀

Мне нравится тренд на грушевые ароматы этим летом, обожаю это сладкое послевкусие, которое остаётся на коже 🍐

⠀

А вы знакомы с легендарным цветком Flower by Kenzo?