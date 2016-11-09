130 лет великой любви Tiffany Setting
Самая красивая история в этом году празднует своё 130-летие. История легендарного обручального кольца Tiffany Setting. Почти два года назад я писала пост, посвящённый этому кольцу, рассказывала об истории его появления, а недавно на глаза попалась фотка из Instagram с этим кольцом и снова увидела его, как в первый раз. Мне кажется, в мире правда нет ничего более красивого, чем это украшение. Оно идеально в своей простоте, как и всё, что выходит под брендом Tiffany. Без вычурности, без помпезности, просто совершенство в своём лучшем исполнении.
Before and after a Tiffany diamond is set, the jewelry polisher goes back over every surface with a small buffer to ensure that the gleaming precious metal is as splendid as the diamond it showcases. A Tiffany diamond is looked at over 1,300 times on its way from rough stone to finished ring. Learn more about the journey of a Tiffany diamond on Tiffany.com. #Tiffany #TiffanyAndCo #TiffanyCSR
Фото опубликовано Tiffany & Co. (@tiffanyandco)
Когда-то давно меня очаровал фильм «Завтрак у Тиффани», его атмосфера и уют покорили моё сердце, наверное ещё тогда я прониклась любовью и к самому бренду, воспетому в картине: «Грустно — это когда ты толстеешь или когда идёт дождь, а когда лезешь на стенку, это по-другому, ужасно, начинаешь бояться сам не знаешь чего. И тогда единственное спасение — прыгнуть в такси и поехать к Тиффани, там я сразу прихожу в себя, там всё так тихо и благородно, там с тобой ничего плохого не случится… Если бы я себе нашла такое место, как Тиффани, я бы сразу купила мебель и дала имя коту», — произносила Одри своим зефирным голосом. Кстати, флагманский бутик на пересечении 57ой Улицы и 5ой Авеню в этом году отмечает 76 лет! Он распахнул свои двери в 1940 году и именно напротив его витрин Холли Голайтли жевала свой круассан, запивая кофе, ранним утром в начале фильма.
Действительно, атмосфера тут особенная. Начиная от самих украшений, заканчивая голубыми коробочками с белыми бантами, которые завязывают по особой технике. Как говорят в Tiffany: «The greatest promise comes wrapped in blue».
Если верить статистике, то кольцо Tiffany Setting является самым популярным помолвочным кольцом. Пусть я и не оригинальна в своём выборе, зато я точно в нём уверена. Кстати, в размере пальца я тоже не уникальна, самый продаваемый размер 16,5, как и мой 🙈
В честь 130-летия кольца Tiffany Setting выпустили 130 лимитированных колец невероятной красоты, усыпанных бриллиантами, выполненных в традиционной форме модели. Я вообще не понимаю, как можно спокойно смотреть на всё это, чтобы не замучила тахикардия 😂
In celebration of 130 years of the #TiffanySetting, we have created a limited design of extraordinary beauty, inspired by the iconic original. The stunning diamond pavé interpretation is now available. Head to Tiffany.com to consult a Tiffany diamond expert. #TiffanyEngagement #Tiffany #TiffanyAndCo
Порция вдохновения всегда ждёт вас у них Instagram, где постоянно обновляются новости, выходят специальные тематические видео, а в предверии новогодних праздников красивого контента будет в разы больше! Стоит отметить, что у Tiffany всегда изумительные рекламные кампании, они все такие искренние и трогательные, особенно в Рождественские каникулы, потому постарайтесь не растаять от нежности!
Кстати, книга «Завтрак у Тиффани» пропитана вовсе не такими нежными чувствами, как фильм, на мой взгляд. После неё остаётся тяжёлое послевкусие недосказанности. Когда я впервые её прочитала, я недоумевала, как можно из такой серой по эмоциям истории сделать настолько тёплый фильм. Но книгу однозначно стоит прочитать, ведь всю её можно без труда разобрать на красивые и такие меткие жизненные цитаты. Например: «Никогда не знаешь точно, где это произойдет, но когда произойдет – не ошибешься. Это как с Тиффани»…
-
Yanuska Najdenova
-
http://totallyblond.com totallyblond
-