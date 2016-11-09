130 лет великой любви Tiffany Setting

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Самая красивая история в этом году празднует своё 130-летие. История легендарного обручального кольца Tiffany Setting. Почти два года назад я писала пост, посвящённый этому кольцу, рассказывала об истории его появления, а недавно на глаза попалась фотка из Instagram с этим кольцом и снова увидела его, как в первый раз. Мне кажется, в мире правда нет ничего более красивого, чем это украшение. Оно идеально в своей простоте, как и всё, что выходит под брендом Tiffany. Без вычурности, без помпезности, просто совершенство в своём лучшем исполнении.

Когда-то давно меня очаровал фильм «Завтрак у Тиффани», его атмосфера и уют покорили моё сердце, наверное ещё тогда я прониклась любовью и к самому бренду, воспетому в картине: «Грустно — это когда ты толстеешь или когда идёт дождь, а когда лезешь на стенку, это по-другому, ужасно, начинаешь бояться сам не знаешь чего. И тогда единственное спасение — прыгнуть в такси и поехать к Тиффани, там я сразу прихожу в себя, там всё так тихо и благородно, там с тобой ничего плохого не случится… Если бы я себе нашла такое место, как Тиффани, я бы сразу купила мебель и дала имя коту», — произносила Одри своим зефирным голосом. Кстати, флагманский бутик на пересечении 57ой Улицы и 5ой Авеню в этом году отмечает 76 лет! Он распахнул свои двери в 1940 году и именно напротив его витрин Холли Голайтли жевала свой круассан, запивая кофе, ранним утром в начале фильма.

Действительно, атмосфера тут особенная. Начиная от самих украшений, заканчивая голубыми коробочками с белыми бантами, которые завязывают по особой технике. Как говорят в Tiffany: «The greatest promise comes wrapped in blue».

Если верить статистике, то кольцо Tiffany Setting является самым популярным помолвочным кольцом. Пусть я и не оригинальна в своём выборе, зато я точно в нём уверена. Кстати, в размере пальца я тоже не уникальна, самый продаваемый размер 16,5, как и мой 🙈

В честь 130-летия кольца Tiffany Setting выпустили 130 лимитированных колец невероятной красоты, усыпанных бриллиантами, выполненных в традиционной форме модели. Я вообще не понимаю, как можно спокойно смотреть на всё это, чтобы не замучила тахикардия 😂

Порция вдохновения всегда ждёт вас у них Instagram, где постоянно обновляются новости, выходят специальные тематические видео, а в предверии новогодних праздников красивого контента будет в разы больше! Стоит отметить, что у Tiffany всегда изумительные рекламные кампании, они все такие искренние и трогательные, особенно в Рождественские каникулы, потому постарайтесь не растаять от нежности!

Кстати, книга «Завтрак у Тиффани» пропитана вовсе не такими нежными чувствами, как фильм, на мой взгляд. После неё остаётся тяжёлое послевкусие недосказанности. Когда я впервые её прочитала, я недоумевала, как можно из такой серой по эмоциям истории сделать настолько тёплый фильм. Но книгу однозначно стоит прочитать, ведь всю её можно без труда разобрать на красивые и такие меткие жизненные цитаты. Например: «Никогда не знаешь точно, где это произойдет, но когда произойдет – не ошибешься. Это как с Тиффани»…

A day of true celebration. Today marks 76 years since the opening of our flagship store on 57th Street and Fifth Avenue. We’re proud to have called this corner home since 1940. #Tiffany #TiffanyAndCo Фото опубликовано Tiffany & Co. (@tiffanyandco) Окт 21 2016 в 1:20 PDT