12 дизайнерских вещей до $100, которые нужны вам прямо сейчас!

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Январь — время самых горячих распродаж по двум причинам: в магазины поступают новые коллекции, на которые бренды предоставляют скидки; в то время как скидки на старые коллекции достигают своего апогея! И именно сейчас на SHOPBOP.com действует дополнительная скидка 25% на всю Распродажу Дизайнерского бутика. В этом разделе вы найдете самые модные вещи от известных дизайнеров, которые теперь стали до 85% доступнее: 3.1 Phillip Lim, Zac Posen, Marchesa, Versace, Nina Ricci, DSQUARED2, и многие другие уже ждут вас. Чтобы получить скидку, используйте код 25LUXE при оформлении заказа, а я покажу вам самые удачные находки до $100, которые пригодятся вам на все случаи жизни и уже готовы начать весенне-летний сезон вместе с вами 😉

Приятно, что наравне с мировыми, тут можно найти вещи и украинских дизайнеров, например, Natasha Zinko и Anna K.. Сейчас милейшие лоуферы Anna K. с изображением ангелов Гапчинской можно приобрести дешевле, чем конвера.

Если вы предпочитаете классический стиль или ваша работа предполагает строгий дресс-код, предлагаю обратить внимание на великолепный топ Carven или блузу Veronica Beard, которые будут безупречно смотреться в офисе в летнее время года, или рубашку Victoria Victoria Beckham, которая впишется в гардероб любого сезона.

Что катается обуви, то тут вас ждут замшевые сандалии модного «кроя» Zero + Maria Cornejo в классном кобальтовом оттенке, роскошные босоножки Michael Kors Collection и потрясающей красоты кружевные лодочки Monique Lhuillier, которые стоят немного дороже $100, но они того стоят! Нельзя обойти стороной и лоуферы Marc Jacobs в мужском стиле с блестками по всей поверхности, которые станут изюминкой вашего look’а.

Если говорить о платьях, тут тоже есть, где разгуляться. В офис можно облачиться в платье Rick Owens из мягкого джерси, на вечер выбрать коктейльное платье Zac Posen небесно-голубого цвета или игривое платье Holly Fulton нежно-розового оттенка с юбкой-солнце. А компанию всему этому легко составит коктейльное кольцо Marc Jacobs с искусственным жемчугом.

Я отобрала для вас вещи в пределах 100 баксов (уже за учётом подолнительной скидки), но вы не поленитесь и сами загляните в дизайнерский раздел «Распродажа».