100 тысяч деревьев проекта «Озеленим планету вместе» Фонда Yves Rocher

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Глобальной целью программы «Озеленим планету вместе» является высадка 100 000 000 деревьев по всему миру до конца 2020 года! Каждый клиент Yves Rocher может присоединиться к данному проекту: бренд вместе с Фондом Yves Rocher высаживает дерево за каждую покупку эко-продуктов (Концентрированный гель для душа, Концентрированный шампунь, Шампунь «I love my Planet»), в оформление каждой карты лояльности в бутиках Yves Rocher, за регистрацию нового клиента на сайте yves-rocher.ua при осуществлении его первой покупки, а также при отказе клиента от подарка и выборе опции «1 высажено дерево» при оформлении заказа на сайте yves-rocher.ua.

В апреле 2020 Фонд Yves Rocher совместно с Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация агроэкологов Украины» высадили 100 000 деревьев в Народическом районе Житомирской области.

Благодаря лесникам, было высажено запланированное количество саженцев сосны и березы с соблюдением всех правил в условиях Сovid-19. Теперь в Житомирской области стало на 100 000 деревьев больше, которые через 5-10 лет образуют густой лес.

Фонд Yves Rocher высаживает деревья в Народическом районе Житомирской области уже не первый год. Земли данного региона сильно пострадали во время катастрофы на Чернобыльской АЭС и были выведены из сельскохозяйственного пользования за их непригодности. Именно поэтому с 2016 года Фонд выбирает этот регион для высадки лесов.

По состоянию на 2020 год Фондом Yves Rocher уже высажено 606400 деревьев в Украине, а именно:

2012 год — Бродовский район, Львовская область — 70 000 саженцев сосны, дуба и ольхи;

2013 год — Жовквоский район, Львовская область — 70 000 саженцев красного дуба, сосны и ольхи — я была там и своими лично руками высаживала саженцы сосны, отчёт есть по ссылке;

2014 — Жовквоский район, Львовская область — 60 000 саженцев красного дуба, сосны и

ольхи;

2016 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы;

2017 — Народицкий район, Житомирская область — 106 400 саженцев сосны и березы;

2018 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы;

2020 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы.