100 тысяч деревьев проекта «Озеленим планету вместе» Фонда Yves Rocher
Глобальной целью программы «Озеленим планету вместе» является высадка 100 000 000 деревьев по всему миру до конца 2020 года! Каждый клиент Yves Rocher может присоединиться к данному проекту: бренд вместе с Фондом Yves Rocher высаживает дерево за каждую покупку эко-продуктов (Концентрированный гель для душа, Концентрированный шампунь, Шампунь «I love my Planet»), в оформление каждой карты лояльности в бутиках Yves Rocher, за регистрацию нового клиента на сайте yves-rocher.ua при осуществлении его первой покупки, а также при отказе клиента от подарка и выборе опции «1 высажено дерево» при оформлении заказа на сайте yves-rocher.ua.
В апреле 2020 Фонд Yves Rocher совместно с Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация агроэкологов Украины» высадили 100 000 деревьев в Народическом районе Житомирской области.
Благодаря лесникам, было высажено запланированное количество саженцев сосны и березы с соблюдением всех правил в условиях Сovid-19. Теперь в Житомирской области стало на 100 000 деревьев больше, которые через 5-10 лет образуют густой лес.
Фонд Yves Rocher высаживает деревья в Народическом районе Житомирской области уже не первый год. Земли данного региона сильно пострадали во время катастрофы на Чернобыльской АЭС и были выведены из сельскохозяйственного пользования за их непригодности. Именно поэтому с 2016 года Фонд выбирает этот регион для высадки лесов.
По состоянию на 2020 год Фондом Yves Rocher уже высажено 606400 деревьев в Украине, а именно:
2012 год — Бродовский район, Львовская область — 70 000 саженцев сосны, дуба и ольхи;
2013 год — Жовквоский район, Львовская область — 70 000 саженцев красного дуба, сосны и ольхи — я была там и своими лично руками высаживала саженцы сосны, отчёт есть по ссылке;
2014 — Жовквоский район, Львовская область — 60 000 саженцев красного дуба, сосны и
ольхи;
2016 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы;
2017 — Народицкий район, Житомирская область — 106 400 саженцев сосны и березы;
2018 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы;
2020 — Народицкий район, Житомирская область — 100 000 саженцев сосны и березы.