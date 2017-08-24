10 вещей, которые мне нужны этой осенью… или чуть-чуть больше

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В конце августа я решила, что пришло самое время составить свой фешн-вишлист на будущую осень и постепенно обновлять гардероб. Этой мысли поспособствовала и акция на сайте SHOPBOP.com, где я совершаю процентов 80 своего шопинга, потому приступим 😉

Акция заключается в том, что можно получить дополнительную скидку -20% на модную подборку вещей из специального раздела «Распродажа«, но мой вишлист, увы, состоит не только из этих вещей, но ознакомиться со всеми предложениями из акционного ассортимента можно по ссылке, а для получения скидки нужно ввести код TREAT20 при оформлении заказа.

Начну, пожалуй, с самого «выгодного» и базового: давно приглянулся полосатый свитер с открытыми плечами, который почему-то не могу придумать, с чем сочетать в своём гардеробе. И на ум сразу приходят джинсы Levi’s, на которые точно также давно смотрю и что-то всё не насмотрюсь 😂

Если вам ещё «светит» скорый отпуск, то обратите внимание на легчайшие майки ярких оттенок в от Free People (очень люблю этот бренд ❤️) или от Ella Moss. Также в отпуске вам понадобится лёгкое платье и соломенная шляпка.

Если перестать мечтать об отпуске и начать готовиться к трудовым будням, то следует обратить внимание на ежедневники, которые не только помогают в плодотворной работе, но и рассчитаны с августа 2017 года до декабря 2018. А ежедневник ban.do ещё и с голографической обложкой.

Что касается принтов, вы в меня сейчас тапками, пожалуйста, не кидайте, но я просто без ума от этого платья с леопардовым принтом, который именно в этом исполнении кажется мне скорее изысканным, чем пошлым именно за счёт классического кроя. Если говорит классике, то никуда без серёжек-гвоздиков или с жемчужинками, как у Tory Burch. Для тех, кто является заложником офисного дресс-кода, но любит озорство, создан бренд STYLEKEEPERS, одну из рубашек которого я уже давно добавила в свой вишлист. Также в моём вишлисте один из классических комплектов Calvin Klein Underwear, на которые часто бывают отдельные акционные предложения.

Я пока начну с такого лёгкого раскатывания губы, а вам делаю приятного шопинга и яркого окончания лета! 🐞😂