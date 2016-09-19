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Статьи про тренды и актуальные вещи сезона, конечно, полезны и хороши, но я точно знаю, что всем нам любопытно заглянуть в чужие мысли, потому я покажу 10 обновок из моего вишлиста на SHOPBOP.com — одном из моих любимых интернет-магазинов с самым широким ассортиментом!

В прошлом году я увидела в ассортименте резиновые сапоги Jeffrey Campbell, которые были описаны, как элегантные. Ха-ха, подумала я, но вы сами на них посмотрите! С того момента, как я их получила, я ходила практически только в них, даже тогда, когда на улице было сухо и солнечно. Просто они идеальные, а с шерстяной стелькой внутри, которую я купила у бабушки в переходе, ещё и тёплые. Больше крутых сапог ищите по ссылке.

Осенью хочется добавить тепла и уюта в дом, и с этим заданием легко справится бутик подарков и товаров для дома, в ассортименте которого есть свеча с ароматом шампанского, она изумительная, я знаю лично, одну такую я подарила, теперь хочу себе 😉

Также пришло время обратить внимание на год грядущий и готовиться к нему с новым ежедневником в руках. Несколько классных вариантов от мимишных, до строгих по ссылке. А фанатов канцелярии порадует набор от Kate Spade с разными полезными штучками.

Моя давняя мечта — сумочка Rebecca Minkoff, но в этом сезоне она обрела красивое замшевое оформление, что делает её ещё более изумительной, только посмотрите! Ещё одна моя давняя мечта — органайзер для косметики, который бы вместил, конечно, малую часть моей коллекции, но самую главную.

И ещё одна приятная новость: легендарные очки австралийского бренда Quay (читается «Ки») появились в ассортименте, что меня, как поклонника марки, безумно радует. И в подтверждение своих слов, покажу вам фото в одной из моделей 😉

Фото опубликовано Lizka Krasnova (@totallyblond) Авг 25 2016 в 6:04 PDT